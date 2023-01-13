В Екатеринбурге завершились съемки криминальной комедии «Сломя голову» Евгения Григорьева («Подельники», «Руками», «Про рок»). Фильм, полностью снятый в Екатеринбурге, превратил город в большую киносъемочную площадку, на которой работали Егор Корешков, Владимир Битоков, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Рома Зверь, Алексей Федорченко. Кинотеальный релиз фильма и его эксклюзивная премьера в онлайн-кинотеатре KION состоятся в этом году.

Главный герой – скромный и нерешительный преподаватель античной литературы Андрей (Егор Корешков) становится случайным свидетелем ограбления банка. Встреча с брутальным и харизматичным Сергеем (Владимир Битоков), представившимся начальником службы безопасности, запустит целую цепочку внезапных, трагикомичных и странных событий, благодаря которым Андрей узнает про себя намного больше и познакомится со своим темным «я».

Чтобы достоверно передать абсолютно все образы, авторы задействовали в массовых сценах настоящих представителей профессий. В кино снялись продавцы и водители, завсегдатаи баров, фотографы, журналисты. Большая часть съемочной группы – выпускники Школы кино Свердловской киностудии. Фильм стал первой полнометражной игровой картиной Свердловской киностудии после прихода новой управленческой команды: Виктора Шадрина, Евгения Григорьева и Ольги Ерофеевой-Муравьевой.

Надежда Михалкова, актриса:

– Мы каким-то удивительным образом сразу совпали во взгляде на мою героиню с Женей Григорьевым, хотя никогда раньше не работали. Поэтому для меня это был замечательный съемочный опыт. На площадке, что бывает уже редко, была настоящая атмосфера сотворчества. И с погодой нам сильно повезло - я уже готовилась к лютым уральским холодам, но приехала в какую-то солнечную красоту. Кажется, что произошла какая-то магия, и теперь очень хочется посмотреть на результат на большом экране.

Павел Деревянко, актер:

– Мой герой — биохакер, большой умник, директор банка. Человек крайне расчетливый, у которого все в жизни происходит по собственному сценарию. Для меня, конечно, главное, что эту историю снимал Женя Григорьев. У меня вообще не возникает вопросов — соглашаться на роль или нет, когда снимает он. Любой сценарий, любое кино, предложенное мне Женей — это сразу «да». Женя - очень талантливый кинорежиссер и человек прекрасной хрупкой конструкции (в самом лучше смысле слова).

Егор Корешков, актер:

– Съемки проходили в городе моего детства Екатеринбурге. Я в 90-х несколько лет прожил на улице Блюхера, поэтому давно влюблен в этот город. Это необъяснимое ощущение вновь находиться в городе, где ты учился. Я даже представить себе не мог, что спустя 30 лет здесь будут снимать полный метр со мной в главной роли. Что в самом городе, что на съемочной площадке я ощущал себя как дома – настолько комфортен был процесс. Как будто мы рисовали картину маслом, сидя у камина, попивая чай с молоком. Уютное творчество!

Евгений Григорьев, режиссер:

– В этом фильме, помимо двух главных героев-антагонистов, которые встретились и перевернули жизнь друг друга, важную роль играет мой родной Екатеринбург. Мы придумали с оператором-постановщиком, что это город на воде, который нежно обнимают уральские горы. И, конечно, это определяет тональность картины.

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