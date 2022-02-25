СОЧИ: На Международном фестивале искусств представили выставочный проект видео-арта «Эко-Эко»

Международный ежегодный конкурс – выставочный проект видео-арта «Эко-Эко» проходит в рамках XV Зимнего Международного фестиваля искусств в Сочи. По счету это уже двенадцатая выставка искусства видео-арта. Проект проводится ежегодно, и тематика, посвящённая экологии , остаётся неизменной. В этом году Проект «Эхо-эко» проходит при поддержке компании JTI.

XV Зимний международный фестиваль искусств в Сочи. Зимний театр. Выставка видиоарта «Эхо-Эко 2022». Доктор философии (PhD), филолог, искусствовед, куратор, преподаватель и лектор. Один из ведущих специалистов в области искусства и новых технологий в России Антонио Джеуза и генеральный директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко.

За годы своего существования проект «Эхо-Эко» развился и окреп. Существенно расширилась география и количество участников уже давно перешагнуло тысячную отметку. Тема привлечения внимания к экологии не теряет своей актуальности и находит всё новые и новые формы выражения. Кроме выставки финалистов конкурса, которая традиционно проводится в фойе Зимнего театра, в проект «Эхо-Эко» включен также и интерактивный обучающий проект «Лаборатория видео-арта» — курс лекций и практических работ под руководством куратора выставки и эксперта искусства видео-арта Антонио Джеуза (Италия). Конечно, столь яркий и важный проект трудно представить без партнёров и единомышленников.

Cергей Глушков, директор по корпоративным отношениям и коммуникациям, JTI Россия, отмечает: «Для JTI тема экологии – это неотъемлемая часть долгосрочного развития бизнеса. Наша экологическая ответственность перед обществом не ограничивается только внедрением технологий, позволяющих снижать влияние на окружающую среду, и реализацией знаковых экологических проектов в регионах присутствия компании. Мы осознаем, что забота об экологии – это ответственность как бизнеса и государства, так и общества и каждого человека в отдельности. Такие арт-проекты несут в себе не только художественную ценность, но и просветительскую. Выставка «Эхо Эко» – это возможность с нового ракурса увидеть и осознать проблемы экологии, этические принципы отношения к окружающей среде и гармоничного сосуществования человека и природы. Через чувство и ощущение к пониманию, а значит, действию».

Куратор проекта, Антонио Джеуза на открытии выставки также подчеркнул: «Я рад, что однажды Дмитрий Владимирович Гринченко, Генеральный директор фестиваля и «Русского концертного агентства», предложил мне открыть на Фестивале проект по искусству видео-арта. Тема проекта — экология родилась буквально сразу. В первый же год мы получили несколько сот работ и с тех пор количество участников и качество контента стремительно возрастает. Особенно радует, что нашу выставку «Эхо-Эко» уже прочно связывают с Зимнем Международным фестивалем в Сочи под артистическим руководством маэстро Юрия Башмета»

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи за 14 лет с момента создания стал главным культурным событием зимы в России. Местом, куда съезжаются ведущие мировые звезды, многочисленные туристы, пресса, где формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры. С 2011 года Сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей, а с 2017 года стал членом Международной театральной лиги «Шелковый путь».

На фото – открытие выставки «Эхо-эко» на XV Международном фестивале искусств в Сочи (Арт-директор Юрий Башмет)

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