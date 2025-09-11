Регламент публикаций. Услуги

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Регионы России

Пашу презентовал Владимиру Путину арт-объекты, которые его лейбл подарил Владивостоку

Москва

Центр художественной экспертизы имени И.Е. Репина займутся исследованием произведений советских художников-нонконформистов

WWNEWS

Музыкальный и государственный деятель Хорхе Игнасио Сорро Санчес вошёл в состав жюри «Интервидения» от Колумбии

366INFO.RU

Писателя приняли за ИИ, а искусственный интеллект за человека: на ММКЯ провели обратный тест Тьюринга

Мир кино

Художественный фильм «Блог» – это история о «невзрослеющих» отцах и слишком взрослых детях

Москва

В особняках ГлавУпДК прошла Выездная Школа реставрации

366INFO.RU

«Успешные медиа не могут быть только офлайн»

Санкт-Петербург

Драмбалет «Поликушка» впервые представят на сцене Мариинского театра

ДомойМоскваЦентр художественной экспертизы имени И.Е. Репина займутся исследованием произведений советских художников-нонконформистов

Центр художественной экспертизы имени И.Е. Репина займутся исследованием произведений советских художников-нонконформистов

editor
By editor
93
экспертиза
Фото © пресс-служба Центра художественной экспертизы имени И.Е. Репина

К концу первой четверти XXI столетия творчество представителей советского андеграунда окончательно утратило статус современного искусства и перешло в категорию классики. Уверенный рост цен на работы нонконформистов способствовал возникновению большого количества подделок, в том числе прибывающих на российский художественный рынок из-за рубежа. Постепенный и неизбежный уход из жизни авторов и их современников привел к тому, что традиционный способ атрибуции подобных произведений на основе обращения к самому художнику, первому владельцу или же к очевидцу события стал практически невозможен. Наряду с этим разнообразие методов и медиа, которыми пользовались мастера того времени, резкая смена материалов, а порой и стиля в случае переезда художника за рубеж значительно осложняют процесс атрибуции произведений и требуют более глубокого и сложного исследования, нежели простая поверхностная визуальная экспертиза.

«Уже более десяти лет на рынке экспертизы в отношении искусства художников-нонконформистов остаются трудно разрешаемые вопросы. Бо́льшая часть экспертных заключений основана исключительно на анализе стилистики живописи. Конечно, визуальная оценка чрезвычайно важна для опытного эксперта, но на сегодняшний день этого совершенно недостаточно. Отзывы “Он так не делал!”, “Совсем не похоже в этом месте!” и т. д. — это вчерашний день. Современные методы экспертизы должны быть подтверждены целым рядом научных исследований», — подчеркивает основатель и генеральный директор Центра художественной экспертизы В.А. Шпенглер.

Принципиально важным условием для проведения качественной экспертизы является наличие эталонной базы. ЦХЭ им. И.Е. Репина стал одной из первых институций, собравшей значительную научно-технологическую базу изображений высокого разрешения (фото в косых лучах, макросъемка, фотофиксация в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, рентгенологические снимки), которая основана на образцах из крупнейших музейных и частных коллекций, а также сформирована по результатам исследований многочисленных произведений, проходивших экспертизу в центре.

Помимо собственных сотрудников, специализирующихся на искусстве советского андеграунда, Центр художественной экспертизы активно привлекает к работе известных искусствоведов, коллекционеров и специалистов. Результаты совместных исследований позволяют дополнить эталонную базу научной информацией и добиться высокого уровня работы над атрибуцией и оценкой произведений художников-нонконформистов.

Предыдущая статья
Музыкальный и государственный деятель Хорхе Игнасио Сорро Санчес вошёл в состав жюри «Интервидения» от Колумбии
Следующая статья
Пашу презентовал Владимиру Путину арт-объекты, которые его лейбл подарил Владивостоку

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru