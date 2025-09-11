Центр художественной экспертизы имени И.Е. Репина займутся исследованием произведений советских художников-нонконформистов

К концу первой четверти XXI столетия творчество представителей советского андеграунда окончательно утратило статус современного искусства и перешло в категорию классики. Уверенный рост цен на работы нонконформистов способствовал возникновению большого количества подделок, в том числе прибывающих на российский художественный рынок из-за рубежа. Постепенный и неизбежный уход из жизни авторов и их современников привел к тому, что традиционный способ атрибуции подобных произведений на основе обращения к самому художнику, первому владельцу или же к очевидцу события стал практически невозможен. Наряду с этим разнообразие методов и медиа, которыми пользовались мастера того времени, резкая смена материалов, а порой и стиля в случае переезда художника за рубеж значительно осложняют процесс атрибуции произведений и требуют более глубокого и сложного исследования, нежели простая поверхностная визуальная экспертиза.

«Уже более десяти лет на рынке экспертизы в отношении искусства художников-нонконформистов остаются трудно разрешаемые вопросы. Бо́льшая часть экспертных заключений основана исключительно на анализе стилистики живописи. Конечно, визуальная оценка чрезвычайно важна для опытного эксперта, но на сегодняшний день этого совершенно недостаточно. Отзывы “Он так не делал!”, “Совсем не похоже в этом месте!” и т. д. — это вчерашний день. Современные методы экспертизы должны быть подтверждены целым рядом научных исследований», — подчеркивает основатель и генеральный директор Центра художественной экспертизы В.А. Шпенглер.

Принципиально важным условием для проведения качественной экспертизы является наличие эталонной базы. ЦХЭ им. И.Е. Репина стал одной из первых институций, собравшей значительную научно-технологическую базу изображений высокого разрешения (фото в косых лучах, макросъемка, фотофиксация в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, рентгенологические снимки), которая основана на образцах из крупнейших музейных и частных коллекций, а также сформирована по результатам исследований многочисленных произведений, проходивших экспертизу в центре.

Помимо собственных сотрудников, специализирующихся на искусстве советского андеграунда, Центр художественной экспертизы активно привлекает к работе известных искусствоведов, коллекционеров и специалистов. Результаты совместных исследований позволяют дополнить эталонную базу научной информацией и добиться высокого уровня работы над атрибуцией и оценкой произведений художников-нонконформистов.