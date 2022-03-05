Как говорить со школьниками о классике? Онлайн-урок для педагогов пройдет 9 марта

9 марта в 12:30 пройдет открытый урок «Воспитание литературой. Как развить у школьника любовь к чтению?». Присоединиться к увлекательной беседе, посвященной отечественной классике и ее популяризации в подростковой среде, можно в сообществе «Просвещения» ВКонтакте. Все участники встречи смогут принять участие в творческом конкурсе.

Отечественная литература обладает безграничным воспитательным потенциалом. Сюжеты классиков способны научить ребенка и вновь показать взрослому, как действовать в непростых ситуациях, как важны совесть и честь, а мир — прекрасен, и как настоящие любовь и честность способны преодолеть любые преграды.

9 марта в 12:30 в ВКонтакте для педагогов и всех желающих состоится вебинар «Воспитание литературой. Как развить у школьника любовь к чтению?». Эксперты крупнейшего издательства учебной литературы «Просвещение» поделятся с аудиторией бесплатными ресурсами для проведения ярких уроков литературы.

Среди обсуждаемых вопросов:

Как говорить со школьниками о классической литературе?

Какие ресурсы использовать для проведения занятий?

Как получить бесплатный доступ к сервису «Учим Стихи» с помощью сайта «Цифровой образовательный контент»

Как объединить воспитательную работу с изучением программы?

Для всех участников трансляции в прямом эфире будет проведен творческий конкурс с призами от библиотеки электронных книг ЛитРес. Для участия в конкурсе заранее активируйте в личном кабинете сайта educont.ru бесплатный доступ к продуктам «Просвещения» в разделе «Образовательные платформы».

Использовать сервис «Учим Стихи» могут как педагоги, так и родители и сами школьники.

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