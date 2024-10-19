«В юности у меня были зубы, как у зайца, а потом я их съел»: Митя Фомин рассказал, зачем артисты меняют зубы

Comedy Club продолжает с размахом отмечать 20-летие. Сегодня в новом выпуске к юбиляру присоединятся и другие звёзды, которые отмечают круглые даты. Так, с Павлом Волей и Гариком Харламовым пообщаются «Иванушки Int», которые отмечают 30-летие коллектива, Витя АК 47, группе которого в этом году исполняется 20 лет, легенды поп-сцены — группа «На-на» с их 35-летним творческим юбилеем, Митя Фомин, отмечающий своё 50-летие и Сосо Павлиашвили, которому исполнилось 60. Ведущие отметят прекрасный внешний вид юбиляров. Так, Митя Фомин рассказал, что занимается спортом и следит за своим здоровьем, в частности сейчас меняет зубы. Под колкие шутки ведущих, Фомин объяснил, зачем он это делает.

«У некоторых артистов вырабатывается плохая привычка — бруксизм. Во сне, на концертах, после стрессов зубы стачиваются. И когда я обнаружил, что в юности у меня были зубы, как у зайца, а потом я их съел, я был их вынужден поменять», — признался Митя Фомин под бурный смех в зале.