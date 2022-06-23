Памятные акции и бесплатные экскурсии на ВДНХ в годовщину начала Великой Отечественной войны

22 июня на ВДНХ прошли памятные акции «Свеча памяти» и «Плечом к плечу», бесплатные экскурсии по территории Выставки, в Центре «Космонавтика и авиация» и Музее славянской письменности «Слово».

«В рамках акции «Свеча памяти», которая прошла в ночь с 21 на 22 июня на ВДНХ, зажгли 260 свечей и запустили их в фонтан «Каменный цветок». Именно столько сотрудников ВСХВ (так называлась Выставка с 1939 по 1959 год) ушли на фронт добровольцами в составе народного ополчения 13-й Ростокинской дивизии, из них 127 человек погибли. Также на выставке в ночь с 21 на 22 июня прошла акция «Плечом к плечу», в ходе которой эти слова были выложены из 3600 свечей рядом с памятным знаком «Работникам ВСХВ, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941‒1945 годов», — отметил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

Он дополнил, что монумент был открыт 10 июля 2019 года (в этот день в 1941 году началось Смоленское сражение) на площади Промышленности перед павильоном №57 «Россия — моя история».

Кроме того, 22 июня состоялась церемония возложения цветов к памятному знаку «Работникам ВСХВ, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и к мемориалу «Врата победы» в парке «Останкино». В это время у этих локаций находились кадеты и всадники Кремлевской школы верховой езды, а также волонтерский корпус ВДНХ. В мероприятии приняли участие руководство и работники ВДНХ, родные и близкие ветеранов 13-й Ростокинской дивизии.

После церемонии на Выставке объявили минуту молчания.

Затем прошла бесплатная обзорная экскурсия по территории ВДНХ «Вставай, страна огромная…». Гости узнали историю формирования 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения и ее участии в битве за Москву, чем Выставка помогала фронту, как работала в годы войны и как сложились фронтовые судьбы ее сотрудников.

22 июня в Центре «Космонавтика и авиации» на ВДНХ для посетителей были организованы бесплатные экскурсии «Герои космоса». Участникам рассказали о будущих космонавтах, участвовавших в Великой Отечественной войне, их судьбах, фронтовых и космических подвигах.

В Музее славянской письменности «Слово» в этот день прошли бесплатные тематические экскурсии «Летописи и дневники. О войне и мире». Гостям рассказали о военных событиях, описанных в летописях Древней Руси, истории возникновения и развития жанра дневников в России, их значении в мирное время и годы войны. Участники экскурсии узнали истории людей, живших в годы Великой Отечественной Войны, через страницы их дневников и воспоминаний.

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