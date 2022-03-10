Папа, будь всегда рядом

«Кости проблем не было, он просто ходил и думал, по пути лопая печенье из вазочки на столе. Думал обо всем, что ему казалось жизненно важным и решало его судьбу».
Роль родителя в жизни и литературе — защитник или фигура для противопоставления? В новом романе Павла Манылова «Папа» история переплетает две эти роли родителя, вскрывая и другие вечные вопросы. На что человек готов ради своей мечты? Какую мечту считать истинной?
На фоне атмосферных декораций столкнувшихся эпох 2000-х, времени возможности, надежд и связанных с этим больших рисков и опасностей разворачивается история героя Кости — амбициозного парня, который решает доказать себе и миру, что он куда лучше отца — простого врача скорой; человека, на его взгляд, непутевого, не приспособленного к жизни.
Время действия романа выбрано очень интересное. Это то время, когда сталкиваются старшее поколение со своими принципами и опытом жизни, 90-й год с деньгами и свободой, и 2000-е года с амбициозными попытаками стать лучшим, чем было до этого.
Человека, в отличие от целеустремленного Героя, с ориентирами и мечтами устаревшими. Но именно этот человек оказался самой надежной опорой в сумбурном и жестком мире, буквально пожертвовавший собой ради сына, несмотря на все разногласия.
Помимо захватывающих, трогательных и местами ужасающих жизненных историй, роман учит нас принятию и показывают, что оно возможно только в процессе трансформации самого Героя, и раскрывает с новой стороны тему «отцов и детей» и возможности примирения двух таких разных, но все равно родных миров. И цену такого примирения.
Объемные и живые образы в воображении читателя создаются как из пазлов емкими фразами, характерными манерами, деталями, казалось, незначительных действий или диалогов. По мере развития сюжета отчетливо заметны этапы осознания и развитие героя. Но не будет ли слишком поздно сделать выводы…?
Павел Манылов, бизнесмен, путешественник. Автор книги «Путешествия как искусство».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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