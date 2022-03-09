Книга Харуки Мураками – сборник рассказов «От первого лица» выходит в издательстве «Эксмо»

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«Всякий раз, когда в моей жизни происходило что-то необъяснимое, беспричинное и глубоко бередящее душу (не скажу, что часто, но иногда такое бывало), я думал об этом круге, у которого много центров и при этом нет окружности. Так же, как и тогда на скамейке в беседке, когда мне было восемнадцать, закрыв глаза и прислушиваясь к биению сердца. Временами мне начинало казаться, будто я в общих чертах понимаю, что́ это за круг, но стоило задуматься глубже – и я опять терялся. И так – по кольцу, снова и снова. Но, вероятно, круг этот не есть нечто ощутимое, он существует лишь в сознании человека. Вот что я думаю. Например, когда мы любим от всего сердца, глубоко сострадаем кому-то, идеалистически представляем, каким должен быть этот мир, открываем для себя веру (или нечто схожее) – разве не начинаем мы понимать и принимать тот круг как данность? Разумеется, это всего лишь мой смутный вывод».

аруки мураками от первого лица

Впервые на русском языке публикуется сборник рассказов Харуки Мураками. Книга называется «От первого лица» и представляет собой коллекцию историй, написанных в характерной манере Мураками: меланхоличный автофикшен, поэтичные размышления и немного зыбкого абсурда на грани реального и метафизического.

В рассказах из сборника автор традиционно обращается к своим любимым темам: джаз, музыка The Beatles, бейсбол, любовь, фатализм и конечность чего бы то ни было на свете. Он же и выступает главным героем.

Читатель видит Мураками – вчерашнего школьника, Мураками-студента, Мураками – молодого человека и человека уже довольно зрелого, набравшего определенный жизненный опыт, но не утратившего способность удивляться и подмечать неожиданное.

Это не воспоминания в полном смысле этого слова, но смутные эпизоды юности и молодости, пропущенные через постмодернистский фильтр. Протагонист общается с говорящей обезьяной из Синагавы – поклонники автора помнят ее по «Токийским легендам», с саксофонистом Чарли Паркером, незнакомцами и людьми из прошлого. Все они рассказывают Мураками – герою рассказов свои истории и подчиняются внутренним законам его вселенной, в которой нет ни одной лишней детали.

Проза Мураками – пожалуй, самого популярного на Западе японского писателя, объединяет философские традиции Востока с порой нарочито вестернизированными объектами, явлениями и привычками персонажей. Мураками ироничен, беспристрастен и настроен наблюдать жизнь, не давая происходящему оценочных суждений. Он следует совету одного из своих персонажей: представляет «круг, у которого несколько центров и при этом нет окружности». И это похоже на медитацию и одновременно увлекательное путешествие по многочисленным измерениям одной и той же локации.

Харуки Мураками (род. в 1949 году, Киото) – японский писатель и переводчик. Обладатель множества национальных и международных премий. Его произведения переведены на 50 языков мира и неоднократно экранизированы.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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