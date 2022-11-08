Дебютный роман Бонни Гармус выйдет в издательстве «Азбука»

В начале декабря в издательстве «Азбука» выйдет первая книга американской писательницы Бонни Гармус «Уроки химии». Вышедший весной 2022 года и переведенный на 39 языков, дебют автора стал бестселлером New York Times. Роман «Уроки химии» впервые публикуется на русском языке.

Уроки химии : роман / Бонни Гармус ; [пер. с англ. Е. Петровой]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 512 с.

«Все боятся Элизабет Зотт. Кто-то — ее ума, кто-то — остро заточенного карандаша, который она носит в прическе, а кто-то — четырнадцатидюймового ножа из ее сумочки (ведь каждый уважающий себя кулинар пользуется только своими собственными ножами). Причудливый зигзаг судьбы привел ее из Научно-исследовательского института Гастингса, где она мечтала заниматься абиогенезом (теорией возникновения жизни из неорганических веществ), на телевидение, где она ведет самую популярную в стране кулинарную передачу «Ужин в шесть».

«Кулинария — это химия, — говорит она. — А химия — это жизнь. Она дает нам возможность изменить все, включая себя». Тем временем ее пятилетняя дочь Мадлен, растущая под присмотром минно-розыскного пса по кличке Шесть-Тридцать, пытается найти в школьной библиотеке Набокова и Нормана Мейлера, а также выстроить родословное древо, на котором должно найтись место и без пяти минут нобелевскому лауреату по химии Кальвину Эвансу, и фее-крестной, и деду в полосатой тюремной робе, и бабке, укрывшейся от налоговой полиции в Бразилии…»

Бонни Гармус о героине своего дебютного романа: «Элизабет Зотт — рациональный человек в иррациональном обществе. Этим она и интересна, в этом и основа конфликта, и поэтому она так нужна нам сейчас, когда наше общество скатывается в пучину иррациональности».

Перевод с английского Елены Петровой.

Бонни Гармус — копирайтер и креативный директор, много работающая в области технологий, медицины и образования. Родилась в 1957 году в Калифорнии, долгое время жила в Сиэтле. Изучала английскую литературу в Калифорнийском университете в Санта Круз. В настоящее время живет в Лондоне со своим мужем и собакой по кличке 99.

«Взять “Теорию Большого взрыва”, добавить “Удивительную миссис Мейзел”, приправить феминизмом и щепоткой ностальгии — вот рецепт, перед которым невозможно устоять. История Элизабет Зотт, ученого-химика, невольно становящейся телезвездой, ведущей самого популярного в стране кулинарного шоу, уже готовится к экранизации каналом Apple TV+. Главную роль исполнит Бри Ларсон (“Капитан Марвел”), она же выступит продюсером» © Parade

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