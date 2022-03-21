Вышла в свет книга Маши Трауб «Когда мама – это ты»

Книга – это заметки о важном. Коллекция маленьких историй о больших чувствах.

«Пусть все меняется. Только не так быстро, как сейчас. Я много чего просила у судьбы в разные годы. Сейчас прошу одного – чтобы все были здоровы. Чтобы родители жили долго, а за детей было спокойно. Больше ничего не нужно».

В «Эксмо» выходит книга Маши Трауб «Когда мама – это ты» – сборник небольших заметок из писательского блокнота, историй из жизни, воспоминаний и наблюдений. Здесь в очередной раз раскрывается Машин талант наблюдательного рассказчика, внимательного к деталям, на первый взгляд незначительным. Это именно то, за что многие годы читатели ценят прозу Трауб.

Дети уже совсем взрослые – сын учится в университете, дочь стала подростком и предпочла занятия живописью гимнастике. Но тяга Маши к малышам и потребность заботиться, обнимать, удивлять остается. Она с удовольствием возится с детьми друзей и знакомых, занимается с ними уроками и рассказывает о них на страницах этой книги. И делает это с таким искренним азартом и теплом, что к ней присоединяются муж и собственные дети.

Этот сборник – коллекция удивительных историй о самых обыкновенных людях. Здесь, как в зеркале, отражаются их обстоятельства: жизнь в новых условиях, смена места жительства и семейного положения, маленькие неудачи и большие победы. В основном это девочки, девушки и женщины.

Герои Маши – талантливые и самые обычные, смешные и серьезные, трудолюбивые и не очень, скромные и бойкие. Они все очень разные, но их объединяет то, с какой бережной любовью рассказывает автор об их жизни, заставляя читателей проникаться ее собственной симпатией к персонажам, сопереживать им и смеяться вместе с ними.

Взросление – одна из сквозных тем этой книги. Все персонажи, от двухлетней Евы до многодетной Кати, от подростка Симы до ее мамы, главной героини этой книги, проживают изменения: они становятся старше, узнают что-то новое не столько об окружающих, сколько о себе. И рассказчица, чей голос слышен на страницах, проходит все этапы кризиса среднего возраста. Она постоянно сравнивает себя с собой же – ту, что была раньше, с той, что сейчас наблюдает за изменениями внутри и вокруг. Она вспоминает детство и юность и понимает, что люди и обстоятельства остаются теми же. С годами меняется лишь наш взгляд на происходящее.

Это пронзительные истории о счастье, любви и радости заботиться о тех, кто тебе дорог.

Маша Трауб – писатель, в прошлом журналист известных российских общественно-политических изданий. Автор более тридцати книг. На студии Станислава Говорухина экранизирован ее «Дневник мамы первоклассника», а Вера Сторожева экранизировала повесть «Домик на юге». На сцене Детского музыкального театра им. Наталии Сац была поставлена опера по мотивам книги Маши Трауб «Съедобные сказки».

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