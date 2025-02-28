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Павел Деревянко, Алена Ахмадулина, Ани Лорак стали гостями II Казачьей Ассамблеи

editor
By editor
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казачья ассамблея
Фото @ayakovlevcom, предоставлено Коммуникационным агентством «Сообщники»

В Петровском Путевом дворце Москвы состоялась вторая Казачья ассамблея, продолжившая традицию ежегодных культурных мероприятий Ирины Узденовой при поддержке ее супруга. Мероприятие торжественно завершило деловой форум RU.Локация, посвященный лучшим практикам и успешным проектам работы с наследием России.

Казачья ассамблея прославляет культуру донского казачества и призвана продемонстрировать туристический, экономический и культурный потенциал Ростовской области для жителей столицы и всей страны. Тема мероприятия в этом году — «Казачество, каким его не знала Москва».

Эстетика донской культуры была представлена в новом прочтении и перекликалась с масленичными традициями казаков. 

Под легендарным куполом Петровского путевого дворца на круглой сцене прозвучали казачьи мелодии в современном жанре неофолк, аранжированные специально для мероприятия. «Широкий масленичный разгул» был отображен в номерах с ходулистами и элементами цирка. Эксклюзивно для Казачьей ассамблеи Сергей Филин срежиссировал яркие хореографические миниатюры. Венчали событие традиционные донские песни в исполнении казачьего хора. 

Среди гостей были замечены представители министерств, Государственной Думы, администрации Президента, иностранных посольств, руководители музеев, а также Павел Деревянко, Егор Бероев, Ани Лорак, Андрей Малахов, Сати Спивакова, Полина Чернышова, продюсер Мария Ушакова, режиссер Сергей Урсуляк, Наталья Карпова, Илья Давыдов, Елена Филипченкова, дизайнер Алена Ахмадуллина, солисты Большого театра Кристина Кретова, Игорь Цвирко, художник Валерий Кошляков с супругой, супруги Яковенко и многие другие представители светской Москвы. Гости насладились самобытной культурой российского Юга. Заверщающим аккордом мероприятия стала речь Ирины Узденовой, в которой она отметила, что хутор Старозолотовский стал местом силы ее семьи. Коренная петербурженка, она, переехав в Ростов-на-Дону, прониклась самобытной культурой Юга. Сегодня семья Узденовых по праву считается амбассадором российского Юга. За продвижение Ростовской области Ирине Узденовой была вручена почетная награда от Председателя Законодательного Собрания Ростовской области, Ищенко Александра Валентиновича.

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