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ДомойМоскваВ галерее «Открытый клуб» представили книжные иллюстрации Татьяны Мавриной

В галерее «Открытый клуб» представили книжные иллюстрации Татьяны Мавриной

editor
By editor
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татьяна-маврина-сивка-бурка

Книжный мир Татьяны Мавриной на протяжении всей её жизни оказался чрезвычайно богатым – она оформляла сборники русских народных сказок, произведения Александра Пушкина, Дениса Фонвизина, Михаила Лермонтова (в юбилейном 1941-м сборнике издательства «Academia» были частично опубликованы её работы).

Русские сказки художницы всегда узнаваемы: терема, летучие корабли, забавные коты и лисицы в народных костюмах. Наглядно-красочный фольклор – по-детски наивный и оттого любимый. Её же русская классика – от пушкинского «Лукоморья» до купеческого семейства Артамоновых Горького – в очень точном и тонком штрихе.

Татяьна Маврина. Царевич. Вариант иллюстрации к стихотворению А.С. Пушкина «У Лукоморья». М. «Советский художник», 1961. Бумага, карандаш, акварель, белила
Татяьна Маврина. Царевич. Вариант иллюстрации к стихотворению А.С. Пушкина «У Лукоморья». М. «Советский художник», 1961. Бумага, карандаш, акварель, белила

Бальзак, Стендаль, Золя, Гофман – любимые с детства писатели Татьяны Мавриной. Иллюстрации к «Крошке Цахесу по прозванию Циннобер», «Житейским воззрениям кота Мурра» не были опубликованы, но отдельные работы мы можем увидеть на выставке (собрание Александра Григорьевича Шелудченко). Анатоль Франс – ещё один автор, книгами которого Татьяна Маврина зачитывалась. В 1938 году в издательстве «Academia» должна была выйти книга «Харчевня королевы Гусиные Лапы», но – не сложилось. Книга вышла только в 2019 году, однако оригиналы Мавриной к роману Франса тоже представлены на выставке. Русская книжная иллюстрация – гордость России.

Татьяна Маврина. Иллюстрация к роману М.Горького «Дело Артамоновых». 1931. Бумага, тушь, перо, акварель, 31,5х22 см
Татьяна Маврина. Иллюстрация к роману М.Горького «Дело Артамоновых». 1931. Бумага, тушь, перо, акварель, 31,5х22 см

Марина АБРАМОВА

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