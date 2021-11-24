«Завидуйте молча!» — актер Павел Прилучный прокомментировал клип «Мира шум» Кати и Волги Король, в котором снялся в главной роли

«Завидуйте молча!» – актер Павел Прилучный прокомментировал эротический клип «Мира шум» Кати и Волги Король, в котором снялся в главной роли. Кому Павел посвятил эти слова – остаётся загадкой.

По сценарию герой Павла Прилучного ходит к психологу и рассказывает о своей проблеме. О какой нам скорее всего расскажет одна из близняшек.

Ведь уже летом 2021 года ходили слухи о романе Павла Прилучного и Волги Король, после того как в СМИ попала их фотография в обнимку на яхте…

И Волга явно знает гораздо больше, чем мы думаем.

Кстати, если обе стороны придут к консенсусу, то Павел тоже скоро запоет.

«Я открыт к экспериментам, если мы сойдёмся в музыкальном вкусе и найдём общий консенсус, то почему бы и нет. Я с удовольствием попробую себя в новой роли», – говорит Павел.

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