Около 500 просветительских мероприятий проведут парки Москвы весной

На весенний сезон столичные зоны отдыха запланировали обширную просветительскую программу. В нее вошли экскурсии, лекции и уличные фотовыставки. Москвичей и туристов приглашают парки по всему городу — «Сокольники», «Дубки», «Северное Тушино», «Ангарские пруды», Лианозовский и многие другие, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«До конца мая парки организуют почти 500 познавательных мероприятий. Экскурсии и выставки на свежем воздухе — отличная возможность провести время на природе, а заодно узнать что-то новое о своем городе, его достопримечательностях и знаменитых жителях», — сказала Наталья Сергунина.

15 апреля в 13:00 в усадьбе Воронцово пройдет бесплатная авторская экскурсия историка Михаила Коробко. Речь, в частности, пойдет о том, как ансамбль менялся на протяжении веков и как строились жилые и служебные флигели, храм Живоначальной Троицы и оранжерея. 30 апреля гостей ждет знакомство с растениями усадьбы — ботаник Наталья Слободова приглашает всех желающих на тематическую прогулку. Для участия в обоих мероприятиях нужно зарегистрироваться по телефону +7 (495) 936-00-92 (по будням с 9:00 до 18:00).

Измайловский парк 15 апреля проведет литературный вечер, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения драматурга Александра Островского. Обсудить произведения и биографию писателя планируют с 17:00 до 20:00 в павильоне «Арт-парк».

12 мая в 17:30 состоится экскурсия «Спортивные “Сокольники”». Сотрудники парка расскажут о первых спортивных сообществах Москвы, о стадионе Центрального дома Красной армии и о том, чем советский прокат лыж отличался от современного. В программу включены подвижные игры. Для участия потребуется зарегистрироваться и приобрести билет.

Сад имени Баумана организует 24 мая бесплатную экскурсию по парку и его окрестностям с участием лектора-историка. Он познакомит слушателей со знаковыми местами Басманного района, памятниками архитектуры и их известными жителями.

В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» 28 апреля появится памятная табличка. С ее помощью посетители смогут узнать, почему в парке с 2009 года стоит скульптура военного инструктора с собакой работы Салавата Щербакова. Дело в том, что раньше здесь располагалась Центральная военная техническая школа служебного собаководства Красной Армии. Позднее она превратилась в питомник «Красная Звезда», где вывели такие породы, как московская сторожевая и черный русский терьер. Табличку установят в память о школе и самоотверженности служебных собак в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, москвичи и гости столицы смогут побывать на открытых встречах и лекциях о путешествиях, экотрендах и литературе, а также увидеть фотовыставки, посвященные Дню космонавтики, Дню Победы, Дню полярника и другим темам.

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