Российский музыкальный союз, «Царицыно» и Российский еврейский конгресс проведут цикл концертов «Книга книг»

Российский музыкальный союз и сообщество Musica Grande при поддержке Музея-заповедника «Царицыно» и Благотворительного фонда «Российский еврейский конгресс» организуют уникальный творческий проект «Книга книг». В рамках проекта, ставшего победителем конкурса грантов РЕК «Событие», в Москве пройдут пять концертов, первый из которых состоится уже 19 ноября.

Концерты-лекции будут проводиться раз в месяц в Музее-заповеднике «Царицыно». Все они объединены текстами Библии – древнейшей и самой распространенной книги на Земле, утверждающей основы христианского мировоззрения и миропонимания. Цикл концертов «Книга книг» можно назвать музыкальным обрамлением библейских сюжетов и текстов: каждый концерт посвящен разным эпохам и музыкальным стилям, определившим духовное и культурное развитие многих народов. Выступления дополнят небольшие исторические экскурсы.

На пяти концертах будут представлены произведения эпохи барокко, классицизма, романтизма и XX века. На первом концерте «В начале было Слово…» прозвучат псалмы Арво Пярта и Антонио Вивальди, произведения Франсуа Куперена и фортепианный квартет Густава Малера, дописанный Альфредом Шнитке. На других концертах, посвященных текстам Ветхого и Нового заветов, будут исполнены произведения Генделя, Равеля, Баха, Гайдна и других великих композиторов.

Сообщество Musica Grande объединяет известных музыкантов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов, артистов ведущих музыкальных театров и преподавателей музыкальных учебных заведений Москвы. В рамках концертного цикла «Книга книг» сочинения прозвучат в исполнении ансамбля Musica di Grandezza. Это один из старейших российских ансамблей старинной классической музыки, основанный в 1988 году легендарным скрипачом Виктором Фелициантом. Бережно относясь к уникальному репертуарному наследию, коллектив исполняет произведения Моцарта, Вивальди, Шопена, Бетховена, музыку английского и французского барокко, русского Императорского двора по прижизненным изданиям произведений, в оригинальном звучании. В грядущих концертах примут участие Валерия Головко (сопрано), Надежда Панферова (меццо-сопрано), Мария Ходина (скрипка), Вячеслав Гребенников (альт), Надежда Гребенникова (виолончель), Владимир Погоров (баритон), Анастасия Анисимова (скрипка) и другие исполнители. Ведущей мероприятий выступит музыковед, руководитель проекта Musica Grande Элеонора Красовская.

Первый концерт цикла пройдет 19 ноября в Атриуме Хлебного дома Музея-заповедника «Царицыно». Начало в 18:00. Вход свободный, при предъявлении QR-кода.

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