«Золотое звучание»: выставка фотохудожника Михаила Алексеева открылась в Москве

В здании Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского открылась выставка фотохудожника Михаила Алексеева под названием «Золотое звучание».

В экспозиции представлены более 20 арт-объектов, соединяющих в одной плоскости оригинальные монеты и их высоко детализированное увеличенное изображение. Главными предметами экспозиции выступят четыре арт-объекта с изображениями портретов композиторов и музыкальных исполнителей, вошедших в золотой фонд российской и мировой культуры: А.С. Даргомыжского, С.С. Прокофьева, С.Т. Рихтера, и П.И. Чайковского.

Чеканные портреты — это не просто изображения на монетах. Это предметы изобразительного искусства, традиции которого заложены в древнегреческой культуре эллинизма, соединившей ремесленное мастерство и внимание к деталям. Одухотворенность предметного изображения, соединение с главными элементами, отображающими суть величия той, или иной персоны, позволило создавать памятные монеты как произведение искусства.

Фотохудожник Алексеев развил эту тему в создании уникальных арт-объектов, объединив в одном пространстве фотографию и нумизматику, и исследуя новые исторические нарративы.

Как основоположник нумизматической фотографии он продолжает открывать новые грани в красоте нумизматического искусства. Торжественное открытие выставки сопровождалось исполнением произведений А.С. Даргомыжского, С.С. Прокофьева, и П.И. Чайковского и воспроизведением архивных записей игры С.Т. Рихтера.

Художественная ценность фотографических изображений предопределяется уникальной технологией фотосъемки монет, которую использовал автор. Деньги отсняты карданной камерой на широкие пленочные негативы и методом мультиэкспозиции с последующей сложной компьютерной обработкой предстают на фотоснимках в таком виде и в таких размерах, которые позволяют увидеть редкие коллекционные монеты так, как их невозможно рассмотреть даже через микроскоп.

«Для нас большая честь принимать в стенах консерватории выставку Михаила Алексеева. Его работы напоминают нам, что музыка может жить не только в звуке, но и в образе, в материале, в визуальном жесте. Этот проект тонко соединяет культуру, историю и современное искусство, и особенно ценно, что героями экспозиции стали великие композиторы и исполнители, чьи имена вписаны в мировое музыкальное наследие и в историю нашей консерватории», – говорит ректор Московской государственной консерватории, Александр Сергеевич Соколов.

Организаторы выставки: московская галерея современного искусства SNEG Gallery и Бюро «Деловые коммуникации».

Изображения предоставлены организаторами выставки.