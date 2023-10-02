С конца июля в Москве проходит экспонирование передвижного выставочного проекта Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка». С большим успехом состоялись показы выставки в Медиацентре ТД «Библио-Глобус», Государственном музее-заповеднике «Царицыно», Московской Государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Российской Академии музыки имени Гнесиных. За перемещениями выставочного проекта внимательно наблюдала московская пресса – репортажи о выставке выпускали телеканал «Россия-Культура», профильные издания, информационные порталы и агентства столицы. Телевидение Московской консерватории осуществило запись экскурсии приглашенного в Москву научного сотрудника Музея-заповедника «Ивановка» Юлии Пальцевой, расширив тем самым зрительскую аудиторию выставки и позволив экскурсоводу обратиться с рассказом о Рахманинове не только к присутствующим в этот момент в московском зале, но и к жителям разных городов и стран. 1 октября 2023, в рамках празднования Международного Дня музыки, передвижной выставочный проект «С.В. Рахманинов. Страницы семейного альбома», подготовленный создателем Музея-заповедника «Ивановка» А.И. Ермаковым (1951—2022) к 150-летию со дня рождения Рахманинова, был представлен в Московском Международном Доме Музыки.

Международный День Музыки ведет свою историю с 1973 года – в год, который, к слову, является и столетним юбилеем С.В. Рахманинова, на XV Генеральной ассамблее Международного Музыкального Совета (председатель Совета – сэр Иегуди Менухин) в Лозанне было принято решение о проведении Дня музыки. В Московском Международном Доме музыки к этому празднику относятся особенно трепетно, представляя в этот день множество разнообразных программ и акций. В Год Рахманинова в программу Международного Дня музыки в Доме Музыки вошло представление передвижного выставочного проекта Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка».

В часы экспонирования в Московском Международном Доме Музыки выставку сопровождал аудиогид, подготовленный научными сотрудниками «Ивановки» Светланой Лобановой и Максимом Зубковым. Однократную вечернюю экскурсию по выставочному проекту «С. Рахманинов. Страницы семейного альбома» провела научный сотрудник Музея-заповедника Юлия Запяткина. Аудитория получасовой экскурсии Юлии составила более 100 человек. В финале своего рассказа Юлия Запяткина вместе с комендантом Музея-заповедника «Ивановка» Татьяной Дорофеевой выразили благодарность Президенту Московского Международного дома Музыки, Народному артисту РФ Владимиру Теодоровичу Спивакову за возможность экспонирования этого проекта. Добрые дружеские отношения связывали Владимира Теодоровича и Александра Ивановича Ермакова, создателя Музея-заповедника. В 2021 году Александр Ермаков пригласил Владимира Спивакова в состав Попечительского Совета «Ивановки». Теплые слова признательности Юлия адресовала и коллективу Московского Международного Дома Музыки.

Выставка «С. Рахманинов. Страницы семейного альбома», подготовленная создателем Музея-заповедника «Ивановка» А.И. Ермаковым (1951—2022) к 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича, рассказывает о Рахманинове как человеке, муже, отце, дедушке, а также знакомит с историей рода Рахманиновых, который берет свое начало в XV веке, рода Сатиных, ведущего свое начало от Рюрика, с историей рахманиновских посадов на Тамбовщине, жителями которых являлись видные представители культуры и искусства. Проект включает редкие фотографии, многие из которых представлены впервые. Qr-коды, деликатно встроенные в концепцию проекта, позволяют зрителям путешествовать по страницам семейного альбома Рахманинова в окружении его музыки.

Усадьба «Ивановка» Тамбовской губернии была семейным очагом и творческой лабораторией Сергея Рахманинова; в «Ивановке» было создано 85 процентов сочинений композитора. Утраченная в 20-е годы XX века и возрожденная Александром Ермаковым в конце XX века, «Ивановка» является единственным в мире музеем Рахманинова, крупнейшим мировым центром сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством великого русского композитора, пианиста и дирижера.

Visited 59 times, 59 visit(s) today