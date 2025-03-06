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Перекрёстки судьбы в новой песне Аллы Рид

editor
By editor
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алла рид - на перекрестке между строк - михаил гуцериев

Поэт и Муза. Одна из любимых тем в творчестве Михаила Гуцериева получила новое прочтение. Песню «На перекрёстке между строк» на музыку Вячеслава Мерцалова исполнила солистка театра Александра Градского Алла Рид.

Алла Рид известна широкому зрителю как финалистка шоу «Голос» и «Три аккорда». Певица выступает с разными программами, исполняет джаз, национальные песни, бродвейские хиты и мировые каверы. Представляя разные музыкальные эпохи, артистка трактует песню как спектакль перевоплощений.

Особое место в творчестве Аллы занимает шансон и авторская песня. Алла Рид – официальный женский голос песен Владимира Высоцкого. К 85-летию легендарного актёра и поэта певица выпустила альбом «Мой Высоцкий». Новая песня «На перекрёстке между строк» начинается с воспоминаний о юности. Встреча Поэта и Музы наполнила мир героев яркими красками и навсегда изменила их судьбу.

История любви закончилась расставанием. Но память о чувствах и красоте отношений сохранилась на всю жизнь. Сколько невидимых линий судьбы должно пересечься, чтобы случилось чудо. И до сих пор большая загадка, как и почему творчество зажигает пламя в душах людей.

На перекрёстке между строк
Ты рифмой сердце мне прожёг,
Стихами сердце мне прожёг,
Сердце мне прожёг…

«На мой взгляд, это уникальная песня, гениальные строки. В моей душе отзывается каждая фраза: как у артистки, понимающей поэзию и музыку, так и человека, пережившего глубокие чувства, – рассказывает Алла Рид. – Каждая женщина мечтает встретить своего поэта, автора своей жизни. И как бы ни сложилась судьба, если любовь настоящая, то она останется с человеком навсегда».

Артистизм и творческий опыт Аллы Рид позволили ей драматически точно передать трансформацию героини. Юношеский восторг и лёгкость сменяют осенние интонации. Героиня вновь стоит на перекрёстке со светофором в режиме ожидания. Что впереди, решать слушателю. Лирик-видео с песней «На перекрёстке между строк» уже доступно на всех цифровых площадках. В ближайшее время певица приступит к съёмкам видеоклипа.

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