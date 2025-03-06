РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыки«Счастье есть» – вдохновляющая премьера певицы ELiz

«Счастье есть» – вдохновляющая премьера певицы ELiz

editor
By editor
45
счастье есть

Каждый из нас мечтает быть счастливым. В поисках тех самых эмоций, мы забываем о самом главном – счастье в мелочах.

Певица, финалистка шоу «Голос. Дети» (9 сезон) – юная, очаровательная и жизнерадостная ELiz в своём новом треке напоминает, что такое счастье, создаёт идеальный момент, чтобы прочувствовать это состояние. Когда рядом любимый человек, когда хочется запомнить каждый миг до мельчайших подробностей, когда кажется, что в мире только вы одни – мы понимаем, что «Счастье есть».

Трогательная история, знакомая всем влюблённым, и вдохновляющая тех, кто только ищет свою вторую половинку, трек, который создаёт весеннее настроение и будет звучать на репите у всех романтиков в эти дни.

Предыдущая статья
Турецкий хит «Оставь это ветру» появился в сети Интернет
Следующая статья
В сети опубликовали постер фантастического фильма «Кракен»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru