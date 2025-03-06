«Счастье есть» – вдохновляющая премьера певицы ELiz

Каждый из нас мечтает быть счастливым. В поисках тех самых эмоций, мы забываем о самом главном – счастье в мелочах.

Певица, финалистка шоу «Голос. Дети» (9 сезон) – юная, очаровательная и жизнерадостная ELiz в своём новом треке напоминает, что такое счастье, создаёт идеальный момент, чтобы прочувствовать это состояние. Когда рядом любимый человек, когда хочется запомнить каждый миг до мельчайших подробностей, когда кажется, что в мире только вы одни – мы понимаем, что «Счастье есть».

Трогательная история, знакомая всем влюблённым, и вдохновляющая тех, кто только ищет свою вторую половинку, трек, который создаёт весеннее настроение и будет звучать на репите у всех романтиков в эти дни.