«Перфекционизм во всём!» – секрет успеха Александра НАУМКО

С Александром мы встретились на одной из столичных премий в конце 2022 года, этот яркий и харизматичный звёздный стилист получил в свою копилку очередную награду, как лучший звёздный парикмахер. Как стать успешным в индустрии моды и красоты? Александр Наумко в эксклюзивном интервью поделится своим опытом и историей становления.

– Александр, здравствуйте, расскажите немного о своём детстве и семье?

– Здравствуйте, я родился в мае Сумской области, мама - врач энтомолог, отец ветеринарный врач. У меня есть старшая сестра, которая сейчас работает преподавателем, и сестра двойняшка - экономист. У меня прекрасная семья, которая с детства прививала нам правильные жизненные ценности.

– Вы уже с детства знали, что свяжете свою жизнь с индустрией Красоты?

– Скорее да, чем нет, хотя у меня была возможность пойти по другой специальности и продолжить дело своих родственников, но была тяга к смене имиджа других людей у меня зародилась еще в юности, забрав куклы у сестёр, менял им прически, делал стрижки и шил гардероб из подручных средств.

– Вы хорошо учились в школе?

– Да был твёрдым хорошистом и после 11 класса пошёл учиться парикмахерскому искусству, там же стажировался и остался работать. В 2001/2002 году поступил в Методический Центр Парикмахерского Искусства и получил диплом международного класса. Позже был приглашён в самый крутой салон своего родного города, в котором отработал три года, а 7 октября 2004 года решил попробовать свои силы в Москве.

– Часто в интервью и социальных сетях Вы говорите, что живете на два города?



– Да - Москва и Одинцово, так было раньше и продолжается и по сей день. И работа, и друзья, и многие проекты поделены на 2 города.

– Сегодня Вы получили номинацию «Лучщий звёздный парикмахер», творчество и Бьюти индустрия пересекаются на Ваш взгляд?

– Конечно. Более того они не могут существовать друг без друга и всегда тесно переплетены друг с другом, некоторое время я работал с Митей Фоминым и другими селебрити, а уже в 2018 году на большом мероприятии у друзей познакомился с Николаем Басковым, с которым мы продолжаем работу и по сей день.

Тёплые отношения связывают меня и с бизнесвумен Екатериной Давыдовой. Когда ты стрижёшь, красишь, создаёшь образ, это очень похоже на написание картины или сочинение музыки. Ты становишься художником, творцом. И это настоящее искусство.

– Какие планы на этот год?

– Продолжить развитие в роли топ эксперта ведущих шоу на федеральных каналах и создание своих собственных обучающих мастер-классов по парикмахерскому искусству.

– А основные тренды в красоте?..

– Естественность всегда была в моде, плюс мода циклична и через какое-то время она возвращается. В тренде все оттенки блонда, выгоревшие пряди, натуральность, как для мужчин, так и для женщин.

– Вы – лауреат многочисленных профессиональных конкурсов и премий, в чем Ваш секрет успеха? В чем секрет лидерства Александра Наумко?

– Перфекционизм во всём. Постоянное развитие, обучение чему-то новому, общение с единомышленниками и собственный рост всегда приводят к нужному результату. Всегда идти только вперёд. Не останавливаться на достигнутом быть преданным искусству и своему делу.

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