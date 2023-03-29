Светлана ЗУЕВА: «Основа моего творчества – эмоции природы, мира и материалов»

Ярко заявить о себе на международной ярмарке нужна смелось и вера в себя. Об этом расскажет Светлана Зуева – художница по барельефам из Казани, которает создает уникальные многофактурные панно в интерьер, погружая зрителя в глубину своего искусства.

– Света, как вы выбрали такой жанр? В современном искусстве не так много художников по барельефу.



– Мне кажется это отголоски моего прошлого опыта работы инженером-экспертом, когда приходилось производить обследования различных сооружений на предмет дефектов. Именно этот опыт подтолкнул меня к такому монументальному материалу, как гипс. Поэтому я с уверенностью говорю, что основа моего творчества – эмоции природы, мира и материалов.

– Откуда беруться идеи новых работ? И сколько по времени вы создаете объект?

– Вдохновение я черпаю в природных явлениях. Могучие ветра превращают горную породу в произведения искусства, потоки воды создают удивительные проекции пространства, а я представляю монументальные материалы в неожиданном свете, и мой зритель не сразу понимает, что перед ним – гипс, ткань или стекло. Сложно определить временной отрезок, который необходим для создания произведения. Но есть технология, ее необходимо соблюдать, поэтому, в среднем этот период растягивается на 2-4 недели.

– На сколько нам известно ваши работы экспонировались на международной ярмарке ArtAnkara и не дожидаясь открытия были выкуплены коллекционером. Поделитесь историей своего успеха.

– Это правда, панно, представленные на ярмарке в Анкаре были выкуплены известным коллекционером еще до официального открытия. Более того, их даже не успели разместить на стенде, шел только процесс подготовки. Удивительно, но такие истории случаются и это большая гордость, в том числе и за то, что русское искусство не перестает интересовать людей по всему Миру.

– Есть ли у вас идеи, а возможно планы для позиционирования своих работ на международном арт-рынке? В нашее сложное время санкций, возможно ли это и есть ли помощники?

Безусловно, с таким концептуальным искусством как у меня необходимо выходить на международный арт-рынок. Санкции заметно усложнили этот процесс, а именно транспортировку. Но и этот вопрос решаем. Конечно, вопросами взаимодействия с международными площадками, галеристами и коллекционерами занимаются профессионалы. Сегодня у нас прекрасный тандем с Екатериной Самитиной - художницей, куратором и послом Мира, а так же с Кристиной Ланцовой - арт-директором «G gallery», которой я доверила и функционал арт-дилера.

– Дайте совет современным художникам, которые возможно сомневаются в своем таланте или возможностях.

– Каждый художник на разных этапах своего творческого пути может столкнуться с «синдромом самозванца» или просто потерять вдохновение. Я в таких случаях всегда интересуюсь мнением профессионалов - коллег, искусствоведов, галеристов. Оценка и взгляд со стороны помогают войти в ресурсное состояние, взглянуть на свои работы под разными углами. На мой взгляд у современного художника в сегодняшних реалиях не так много путей развития.

Один из вариантов - галереи, которые заинтересуются и буду готовы продвигать как самого художника, так и его работы на всевозможных выставках и ярмарках. Второй вариант - художник берет все в свои руки и сам вкладывает время и деньги в свое продвижение. Да, удовольствие не из дешевых, но как и в любом бизнес-процессе, без этого никуда.

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