«В творчестве выигрывают люди в коллаборациях, а не в конкуренции»

В Москве набирает свою узнаваемость современный молодёжный проект сонграйтеров и музыкантов «Квартирник ФМ». «Квартирник ФМ» - творческое комьюнити выпускников авторского курса звезды Фабрики Звёзд, певицы и композитора Риты Дакоты. О проекте, творческой среде Москвы и будущем музыки с первых уст от основателя проекта Алисы Крайт и его участников BezSahara и KETISAB.

– С чего началась история Квартирника ФМ? Почему проект называется именно так и в чем его изюминка?

Алиса: История Квартирника началась с того, что когда-то мы с ребятами учились на музыкальном онлайн-курсе у Риты Дакоты, и у нас был чат, где все мы сдружились. Курс закончился, а чат с участниками, в котором состояло 150 человек, остался. Мы делились релизами, историями, спрашивали советы друг у друга.

Через два года я летела со съемок музыкального клипа, и мне пришла в голову идея объединиться, чтобы выступить. Предложила ребятам в чате и некоторые поддержали мою идею. Мы собрались в баре «Слоны и мамонты» на Китай-городе. Немаловажным фактором было дикое желание выступать, но присутствовал страх выступления в одиночку. Вместе сделать это было проще. Нам понравилось выступать вместе, но тогда у проекта не было названия. После концерта я уехала домой, ребята поехали в бар Imagine, играли там на гитаре, встретили Юрия Шевчука, который подошел, пропел с ними свою известную песню, пожал руку. Мы это посчитали знаковым событием на старте проекта, все вдохновились и решили проводить мероприятия регулярно. К слову, 18 сентября в Imagine cafe у нас будет концерт.

Преимущество Квартирника – дружеская атмосфера и поддержка, здесь комфортно и зрителям, и артистам. Квартирник – потому что мы действительно уютное сообщество, где мы находимся в диалоге со зрителями, во время концерта зрители может с нами общаться и это важно. Я ассоциирую этот проект с радио, потому что в проекте Квартирника много разножанровых артистов.

– Кто на данный момент является участником Квартирника ФМ ?

Алиса: Квартирник можно ассоциировать с Фабрикой Звезд. Тут тоже каждый индивидуален и дополняет коллектив. У проекта Квартирника в этом смысле схожая философия с ФЗ. Наши ребята яркие и самобытные. Каждый член коллектива – личность. Многие были на разных музыкальных проектах, принимали участие в программах. Чуть позже плотность концертов увеличилась, и поэтому мы стали использовать систему открытого микрофона. К нам могли прийти ребята и разово выступить при прохождении отбора.

– Как стать участником Квартирника ФМ?

Алиса: С осени прошлого года мы расширили свой музыкальный коллектив. Стали чаще появляться на площадках, поэтому для ребят хочется сделать плотный график концертов. Так как все имеют свою определенную занятость, я решила организовать второй состав проекта.

Человек должен органично вписываться в наш проект не только с точки зрения материала, но и как личность. Мы создаем нетоксичную и позитивную среду, у нас нет конкуренции, мы стараемся растить внутри коллектива именно коллаборации. Это пришло из курса. Рита говорила, что в творчестве выигрывают люди в коллаборациях, а не в конкуренции. В начале лучше прийти на наш концерт зрителем, чтобы проникнуться нашей атмосферой, понять, есть ли желание быть с нами на одной творческой волне. После этого отправить авторский материал через заявку, и если материал подходит, то мы приглашаем человека в начале разово, а потом уже по ситуации готовы будем предложить место в проекте.

– Помимо музыки каждый из участников занят другими делами. Как совместить музыку с работой/семьей? Поделитесь своими лайфхаками.

– Алиса: Я ничего не совмещаю. Это органичный стиль жизни у меня. Мне интересен творческий процесс. Интересно быть в репетициях. Могу взять детей и быть с ними в этом процессе. Я счастливый человек, это видят окружающие. Это моя основная работа, моя жизнь. Все всегда можно совместить.

– Сергей (BezSahara): Искать работу, которая не будет отнимать все твое время, либо со свободным графиком, либо не полная занятость. С семьей сложнее, если ты серьезно настроен двигаться по музыкальной карьере, то человека рядом нужно выбирать, с которым у вас будет полное взаимопонимание и поддержка, и он должен понимать, что музыка для тебя не просто хобби.

– Какие качества или способности нужны для того, чтобы добиться успеха музыканту в Москве? На вашем счету концерты в Мумий Тролль, Unlock, 16 тонн – внушительный список!

Алиса: Формулы успеха нет. Для себя понимаю, что важно интуитивно занять свою дорогу, развиваться в этом смысле, учиться, но все же стараться искать нестандартные подходы. Москва большая, плотность конкуренции высокая, много талантливых людей. Один раз была на собеседовании в Москонцерте и там говорили, что сейчас много талантливой молодежи, но мало тех, кто выделяется. Преимущество Квартирника – самобытность, ребята пишут песни, которые запоминаются сразу. Люди устали от быстро меняющегося контента. Мы не гонимся за трендами. Квартирник выделяется в этом плане, ребята пишут хорошие тексты, которые интересно слушать и врезаются в память. Думаю, в будущем такая музыка вернется в тренды. Успех в Москве в музыкальной индустрии за теми, кто старается сделать что-то свое. У нашего проекта большое будущее, если он не растеряет свою изначальную философию, если будет идти собственной дорогой.

Катя (KETISAB): Любовь к своему делу, которым ты готов заниматься несмотря не на что. Важна настойчивость. Без нее ничего не будет.

Сергей (BezSahara): Желание и упорство, способность воспринимать и фильтровать критику.

– Где найти вдохновение в шумной и большой Москве? Назовите свои места силы).

Алиса: Люблю Москву и ее ритм. Для меня это город, где люди хотят быть услышанными. Участники проекта ни с кем не соревнуются, а делают то, что им нравится со своими единомышленниками. Поэтому я никуда не сбегаю вдохновляться, я вдохновляюсь самим процессом. Мне нравится ночная Москва. Когда у нас был концерт в 16 тонн, я вдохновлялась дорогой на пути в клуб по Арбату. Для меня Москва – очень комфортный и добрый город.

Сергей (BezSahara): Влюбиться, и не так важно будет ли это человек, работа или просто жизнь!

Катя (KETISAB): Вдохновение можно найти везде. Лично для меня вдохновением могут быть и люди, и погода. Можно слушать чужую песню, тебя зацепит слово, у тебя появится вдохновение, и ты начнешь писать что-то свое.

– Какой жизненный девиз помогает вам не сдаваться и двигаться вперед? Встречный вопрос про будущее проекта: каким вы видите Квартирник дальше, и какая программа у вашей команды будет в этом году?

Алиса: Очень люблю и верю в проект Квартирник ФМ. Осенью планируем запустить интерактивы со зрителями, увеличить концерты за счет второго состава. Хотелось бы, чтобы это стало телевизионным шоу, стабильным брендом, который все знают. Главное – мы делаем то, что любим, движемся вперед, остаемся дружными и увлеченными в процесс.

Сергей (BezSahara): У меня всегда есть картинка в голове (их много), и я выбрал для себя эту: где заяц копал морковку и каждая была маленькая, он разочаровался и бросил, хотя следующая была огромная! Вот не хочу быть тем зайцем и иду дальше, вдруг я уже близко к огромной морковке.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.