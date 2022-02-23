Судьба мюзикла «Призрак Оперы»

«Призрак Оперы» — мюзикл знаменитого композитора Эндрю Ллойда Уэббера, созданный по мотивам одноименного произведения Гастона Леру, писателя, родом из Франции. Эндрю Ллойд Уэббер является автором музыкального сопровождения, а к написанию слов были привлечены Чарльз Харт и Ричард Стилгоу, пишет интернет-издание Jaaj.Club. «Призрак Оперы» — история о Кристине Даэ, оперной певице, в которую влюбился обезображенный музыкант.

Замысел шоу

В середине 1980-х у Эндрю Ллойда Уэббера возникла мысль сделать мюзикл на основе литературного произведения. Композитор обратился за помощью к Кэмерону Макинтошу. Вместе они выбрали в качестве основы произведение писателя из Франции. Ллойд Уэббер и Макинтош неоднократно просматривали экранизированные версии «Призрака Оперы». Однако они не могли понять, как исполнить замысел на сцене.

Создание мюзикла

Изначально создателем поэтического текста к спектаклю должен был стать Джим Стейнман, но он отказался из-за занятости в подготовке нового альбома Бонни Тайлер. Ллойд Уэббер предложил Алану Джею Лернеру написать слова, но в скором времени ему пришлось покинуть проект, по причине серьезной болезни. В итоге автором большей части текстов стал Ричард Стиглоу. Также над текстом работал еще неизвестный в то время поэт Чарльз Харт.

Композитор перемешал форму мюзикла и оперную стилизацию. Конечно, доминировал мюзикл, но некоторым малозначимым персонажам: Карлотте, Андре, Пианджи – достались оперные партитуры.

Дизайнером постановки стала Мария Бьёрнсон. Она придумала декорации и более двухсот костюмов. Дизайнер получила несколько премий и наград за вклад в создание шоу.

Хэл Принс — режиссёр постановки, известность ему принесли мюзиклы «Безумие», «Кабаре», «Эвита».

Хореографию поставила Джиллиан Линн, принимавшая участие в создании другого, не менее известного творения Эндрю Ллойда Уэббера – «Кошки».

Премьера творения Ллойда Уэббера.

Презентация постановки состоялась в 1985 году на Сидмонском фестивале. Исполнителем партии Призрака стал Колм Уилкинсон, партитура Кристины досталась Саре Брайтман, Рауля сыграл Али Карьер. На премьере маска полностью скрывала лицо исполнителя, тем самым заглушая голос артиста. Позднее эту маску заменили знаменитой полумаской. После этого в спектакль включили эпизод, где происходит разоблачение Призрака.

Первый официальный показ постановки состоялся 27 сентября 1986 года. Местом проведения стал «Театр Её Величества». На этот раз партитура Призрака досталась Майклу Кроуфорду, а партия Рауля – Стиву Бартона. Роль Кристины по-прежнему принадлежала Саре Брайтман. Мюзикл и сейчас идёт в театре, где проходила премьера. В 2010 году прошло 10000-ое шоу.

В 1988 году состоялся предварительный показ постановки на Бродвее. Роли исполняли всё те же актёры, что и в лондонском театре. На Бродвее и сейчас идет показ спектакля. «Призрак Оперы» стал самой долгоиграющей постановкой на Бродвее.

Судьба музыкального шедевра в России

В октябре 2013 года был объявлен отбор на роли в российской постановке мюзикла. 6 марта 2014 года было объявлено о постановке спектакля на сцене московского театра. Презентация шоу была намечена на 4 октября 2014 года. Партитура Кристины досталась Тамаре Котовой и Елене Бахтияровой. Обезображенного музыканта играли Иван Ожогин, Дмитрий Ермак. Партия Рауля принадлежала Евгению Зайцеву. Процесс репетиции длился два месяца. С целью вжиться в свои роли, российские актёры посетили лондонскую постановку «Призрака Оперы», где встретились с Эндрю Ллойдом Уэббером.

Российскую презентацию шоу посетила правнучка автора произведения «Призрак Оперы» — Вероник, а также Чарльз Харт. Постановка в России шла на протяжении двух лет. В 2016 году прокат шоу подошёл к концу. К 70-летию композитора — создателя «Призрака Оперы» на сцене Кремлёвского дворца была представлена концертная версия музыкального шедевра.

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