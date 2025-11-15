Певицу Seville наградили «Зеленым Граммофоном»

Начиная с 2022 года, в рамках церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» победителям вручается зеленая статуэтка. Это одно из крупнейших и самых ожидаемых событий в мире музыки, которое всегда привлекает огромное внимание как зрителей, так и средств массовой информации. В прошлом обладателями этой награды, учрежденной «Русским Радио» совместно с Росприроднадзором, становились такие известные артисты, как Алсу, Юлианна Караулова и Дима Билан.

Руководитель Росприроднадзора, Светлана Радионова, традиционно вручила награду Seville, отметив исполнительницу как одну из самых ярких молодых артисток с активной аудиторией и поздравила Seville с наградой, подчеркнув, что «Зеленый Граммофон» – это признание таланта, искренней чуткости и вдохновляющего примера заботы о природе. Она отметила силу искусства как мощного инструмента для продвижения экологических идей и выразила надежду, что музыка станет проводником этих идей.

Seville поблагодарила за зеленую статуэтку, назвав награду почетной и ответственной. Она посвятила свою жизнь музыке, которая, как и природа, дает силы и энергию, делая мир ярким. Seville добавила, что «Зеленый граммофон» символизирует экологичный образ жизни, к которому должен стремиться каждый.