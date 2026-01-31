Оплата публикаций

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Персональная выставка Олеси Новиковой «Сарафаны сна»

Художник Олеся Новикова

Выставка представляет одноименную серию работ, в которой художница Олеся Новикова исследует тему покрова, покрывала, но не как культурное явление, а как гармоничную часть детства и развития человека. В центре изучения — мамин или бабушкин платок или плед, в который ребенка укутывают перед сном. Это момент максимального ощущения любви и безопасности, необходимого для формирования личности с самого детства и креативного начала.

«Мне важно вдохновить зрителей на поиск и путешествие в забытые уголки своей памяти. И в контексте серии «Сарафаны сна» — это поиск своего внутреннего ребенка, его воспоминаний и ощущений, когда все, что нужно — мамины объятия, предвкушение семейных праздников, знакомые запахи и звуки, а перед сном — сказки, которые придумываешь сам из орнаментов, окружающих тебя привычных вещей — покрывал, обоев на стенах или декоративных тарелках», — говорит о проекте Олеся Новикова, автор и художник.

