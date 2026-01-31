Персональная выставка Олеси Новиковой «Сарафаны сна»

Выставка представляет одноименную серию работ, в которой художница Олеся Новикова исследует тему покрова, покрывала, но не как культурное явление, а как гармоничную часть детства и развития человека. В центре изучения — мамин или бабушкин платок или плед, в который ребенка укутывают перед сном. Это момент максимального ощущения любви и безопасности, необходимого для формирования личности с самого детства и креативного начала.

«Мне важно вдохновить зрителей на поиск и путешествие в забытые уголки своей памяти. И в контексте серии «Сарафаны сна» — это поиск своего внутреннего ребенка, его воспоминаний и ощущений, когда все, что нужно — мамины объятия, предвкушение семейных праздников, знакомые запахи и звуки, а перед сном — сказки, которые придумываешь сам из орнаментов, окружающих тебя привычных вещей — покрывал, обоев на стенах или декоративных тарелках», — говорит о проекте Олеся Новикова, автор и художник.