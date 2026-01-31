Выставка Тимофея Малярова и Ольги Симоновой «Играть можно»

Экспозиция демонстрирует два разных по форме, но близких по сути, художественных метода, где акцент смещается с поиска подтекстов на опыт присутствия, взаимодействия с цветом и деталями.

Тимофей Маляров создает абстрактные графические произведения. Они строятся на взаимодействии цветовых плоскостей, линий и ритмов. Художника интересует не сюжет, а возможность создать гармонию на листе бумаги. Собрать такую комбинацию элементов, чтобы изображение было живым, а не статичным. В работах Малярова отсутствует заданный смысловой «ключ» — он предлагает позволить чувствам выйти на первый план.

Ольга Симонова работает с керамикой и создает модульные объекты. Отдельные элементы скрепляются между собой магнитами, что дает зрителю возможность стать соавтором и создать свою версию произведения, перемещая детали в новые места. Так художница отражает в своем искусстве идею пересборки рутины в игре.

Оба художника не просто внимательны к деталям: в их практике яркие и декоративные элементы становятся основой для построения целого. Они создают пространство, где тревога отступает, можно остановиться и присутствовать — в цвете, в касании, в моменте. Такой подход напоминает философию абстракциониста Жоана Миро, для которого каждая точка и линия обладала внутренней автономией и значением.

«Эта выставка о том, что искусство может быть пространством, где цвет, форма и ритм освобождаются от необходимости что-то означать, приглашая зрителя просто присутствовать и взаимодействовать», — дополняет Анна Гундорова, которая выступила куратором выставки.