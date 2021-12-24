В Куровской открывается детская музыкальная школа, отремонтированная по нацпроекту «Культура»

24 декабря 2021 года после капитального ремонта открылась Куровская детская музыкальная школа – филиал Ликино-Дулёвской детской школы искусств Орехово-Зуевского городского округа. Капитальный ремонт проведен в 2021 году в рамках национального проекта «Культура».

Планируется, что в церемонии открытия примут участие министр культуры Московской области Елена Харламова и глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

На капитальный ремонт было выделено 55,6 млн рублей, из которых средства из федерального бюджета составили 30 млн рублей, средства из областного бюджета – 24,3 млн рублей, средства из муниципального бюджета – 1,3 млн рублей.

Приобретены рояль, баян и 12 пианино на сумму 9,6 млн рублей (средства из областного бюджета – 4,8 млн рублей, средства из муниципального бюджета – 4,8 млн рублей).

Почти 200 детей, которые во время ремонта в ДМШ занимались в общеобразовательных школах города, вернутся в современную детскую музыкальную школу, где их встретят обновленные актовый зал, сцена, учебные помещения.

Занятия в школе проходят по пяти образовательным программам – фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, струнные инструменты, сольное академическое пение.

Среди учащихся ДШИ немало победителей и призеров региональных, всероссийских и международных конкурсов. Неоднократно лауреатами становились Юлия Макаренко (вокал), Семен Корявов и Илья Савельев (балалайка), Олег Кличин (туба), Анастасия Симакова (скрипка), Сергей Кузнецов (труба).

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