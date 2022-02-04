Самые популярные зарубежные новинки кино в России и СНГ за 2021 год на IVI

Онлайн-кинотеатр IVI подготовил статистику по зарубежным новинкам в категории фильмов и сериалов за минувший год в России и СНГ.

Рейтинг фильмов среди российских зрителей выглядит так: «Бесконечность», «Мортал Комбат», «Круэлла», «Годзилла против Конга», «Ледяной драйв». «Мортал Комбат» продержался в топе дольше всех — четыре месяца подряд, с сентября до декабря.

На Украине премьерой года стал фильм ужасов «Поворот не туда: Наследие» — он был в топе-3 по просмотрам в течение полугода. А в Белоруссии и Казахстане «выстрелил» «Телохранитель жены киллера» с Райаном Рейнольдсом и Сальмой Хайек — он вышел в топ-5 всего за один месяц онлайн-проката на сервисе.

В категории сериалов в России абсолютным лидером стал турецкий сериал «Постучись в мою дверь». Он держался на первом месте рейтинга весь год. Помимо него в топе были «Хороший доктор», «Ходячие мертвецы», «Анатомия страсти» и «Кларисса».

«Хороший доктор» особенно полюбился зрителям из Украины, Белоруссии и Казахстана — во всех трех странах он занял первое место в рейтинге новых сериалов.

«Мы рады, что просмотр новинок кино объединяет пользователей из разных стран СНГ. Отдельно отмечаем неослабевающую любовь к красочным и эмоциональным турецким сериалам: в России, например, и в январе 2022 года на втором месте в топе держится именно турецкий сериал “Постучись в мою дверь”. Мы и дальше будем радовать зрителей новинками кино и сериалов в лучшем качестве», — добавил Иван Гринин, директор по контенту IVI.

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