«Культурная столица года» готовится выйти на уровень Союзного государства

Комиссия Парламентского собрания Союза Беларуси и России по труду, социальной политике и здравоохранению состоялась в Могилеве 18 июля 2024 года. На мероприятии обсуждались варианты сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь в разных сферах, в том числе в сфере культуры. Одним из направлений такого взаимодействия должна стать интеграция конкурсов «Культурная столица» в рамках Союзного государства.

Стратегию развития направления представили:

заместитель директора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Антон Кузнецов;

депутат Государственной думы ФС РФ, председатель Оргкомитета общенационального конкурса «Культурная столица года» Николай Новичков;

директор Фонда «Культурная столица», кандидат экономических наук, член оргкомитета конкурса «Культурная столица года» Александр Протасевич.

Проект вызвал большой интерес у политических и общественных деятелей обеих стран, принимающих участие в мероприятии. В ближайшие годы будут приняты меры для его реализации.

Николай Новичков отметил, что сейчас конкурсы культурных столиц Российской Федерации и Республики Беларусь развиваются в одном направлении:

— В настоящее время «Культурной столицей 2024 года» в России является Нижний Новгород, а «Культурной столицей Республики Беларусь» — Белыничи Могилевской области. В 2025 году Культурной столицей в России объявлен Грозный, а в Белоруссии — Иваново Брестской области.

Мы договорились реализовывать программы «Культурных столиц» совместно, а в 2026 году выйти на мероприятия «Культурных столиц» всего Союзного государства Белоруссии и России.

Отдельную благодарность хотелось бы выразить Министерству культуры Российской Федерации и Министерству культуры Республики Беларусь за эффективную совместную работу. Работаем дальше!

Инициатор Конкурса — Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.