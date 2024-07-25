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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Культурная столица года» готовится выйти на уровень Союзного государства

editor
By editor
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культурная столица года

Комиссия Парламентского собрания Союза Беларуси и России по труду, социальной политике и здравоохранению состоялась в Могилеве 18 июля 2024 года. На мероприятии обсуждались варианты сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь в разных сферах, в том числе в сфере культуры. Одним из направлений такого взаимодействия должна стать интеграция конкурсов «Культурная столица» в рамках Союзного государства.

Стратегию развития направления представили:

  • заместитель директора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Антон Кузнецов;
  • депутат Государственной думы ФС РФ, председатель Оргкомитета общенационального конкурса «Культурная столица года» Николай Новичков;
  • директор Фонда «Культурная столица», кандидат экономических наук, член оргкомитета конкурса «Культурная столица года» Александр Протасевич.

Проект вызвал большой интерес у политических и общественных деятелей обеих стран, принимающих участие в мероприятии. В ближайшие годы будут приняты меры для его реализации.

Николай Новичков отметил, что сейчас конкурсы культурных столиц Российской Федерации и Республики Беларусь развиваются в одном направлении:

— В настоящее время «Культурной столицей 2024 года» в России является Нижний Новгород, а «Культурной столицей Республики Беларусь» — Белыничи Могилевской области. В 2025 году Культурной столицей в России объявлен Грозный, а в Белоруссии — Иваново Брестской области.

Мы договорились реализовывать программы «Культурных столиц» совместно, а в 2026 году выйти на мероприятия «Культурных столиц» всего Союзного государства Белоруссии и России.

Отдельную благодарность хотелось бы выразить Министерству культуры Российской Федерации и Министерству культуры Республики Беларусь за эффективную совместную работу. Работаем дальше!

Инициатор Конкурса — Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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