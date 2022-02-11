Певец и саунд-продюсер Иван Чебанов выпустит первый сольный альбом с помощью краудлендинга

0
61

Участник телешоу «Голос», X-Factor «Главная сцена», обладатель приза «Выбор Муз-ТВ», номинант премии Russian Music Box «Прорыв года» и «Креатив года», а также исполнитель хитовой песни «Ночь», попавшей в тренды TikTok, Иван Чебанов (Chebanov) готовит к выпуску новый альбом. Издать его музыкант планирует при помощи особого инструмента финансирования — краудлендинга.

иван чебанов

Мини-альбом будет состоять из четырех архивных композиций, посвященных отношениям между мужчиной и женщиной, с которых началась карьера Chebanov. Как пояснил музыкант, к выпуску альбома его подтолкнула позитивная реакция аудитории на живое исполнение треков во время первого сольного концерта в конце декабря прошлого года:

«Мы исполняли песни, которых еще нет в сети, они давно лежали “в столе” и ждали своего часа. После концерта люди подходили, писали и спрашивали, где же найти и скачать эти треки. Тогда я и понял, что наконец-то этот момент настал. Этим трекам необходимо быть в ваших плейлистах, а не в моих аудиозаписях».

Иван не только постоянно ищет новое звучание, но и исследует современные технологии финансирования для своего творчества. Так, музыкант решил попробовать привлечь инвестиции для записи альбома через первую в России краудлендинговую платформу для инвестиций в индустрию развлечений Co-Fi. Теперь каждый заинтересованный слушатель может не просто принять непосредственное участие в записи альбома артиста, но и заработать на этом.

В 2021 году Chebanov выпустил кавер-версию песни Андрея Губина «Ночь». Она попала в топ-чарты «Яндекс.Музыка», Spotify, в тренды TikТok, где под этот трек сняли уже больше 40 000 роликов, а клип на эту песню посмотрело свыше миллиона человек. Сейчас у музыканта более 20 млн прослушиваний в стриминговых сервисах. Также стремительно растет популярность артиста в социальных сетях: в Instagram у него 86 200 подписчиков, на YouTube ― 36 800, а в TikTok ― 55 100.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяВ преддверии Дня Всех Влюбленных Ольга Серябкина посвятила трек всем бывшим
Следующая статьяПевица Nastya Vo выпустила свой новый сингл «Ранена»

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя