Вячеслав Зайцев отметил день рождения с размахом!

Вяче­сла­ву Зай­це­ву испол­ни­лось 83 года. По тако­му пово­ду муж­чи­на устро­ил гран­ди­оз­ное тор­же­ство в одном из самых ста­рин­ных ресто­ра­нов Моск­вы. Поздра­вить име­нин­ни­ка при­шли звезд­ные гости.

«Сла­ва – леген­да и наша любовь. Он тру­же­ник, кото­рый сде­лал себя сам. Ему апло­ди­ро­вал весь мир – Аме­ри­ка, Япо­ния, Фран­ция и Ита­лия. Он даже стал почет­ным граж­да­ни­ном Фран­ции», — рас­ска­зы­ва­ет актри­са Татья­на Михалкова.

«Про­быть более 50-ти лет в моде – это вели­кая исто­рия. Мы жела­ем Сла­ве Зай­це­ву дол­гих лет жиз­ни и креп­ко­го здо­ро­вья», — гово­рит со сце­ны Лев Лещенко.

Кутю­рье встре­чал гостей в ярком костю­ме с хох­лом­ским узо­ром, кото­рый допол­нил тра­ди­ци­он­ным чер­ным котел­ком. Зай­цев при­ни­мал поздрав­ле­ния сидя, муж­чи­на мно­го лет стра­да­ет болез­нью Пар­кин­со­на. Ему очень тяже­ло пере­дви­гать­ся само­сто­я­тель­но. На празд­ни­ке он ино­гда вста­вал, опи­ра­ясь на руки помощ­ни­ков, и даже пытал­ся пустить­ся в пляс.

Глав­ной звез­дой вече­ра ста­ла муза моде­лье­ра Алла Пуга­че­ва. Народ­ная артист­ка появи­лась в ком­па­нии сво­е­го мужа – теле­ве­ду­ще­го Мак­си­ма Гал­ки­на. Супру­ги вру­чи­ли уве­си­стый пода­рок – тол­стый кон­верт с деньгами.

«Пода­ро­чек сам себе купишь», — обра­ща­ет­ся к име­нин­ни­ку Пугачева.

При­ма­дон­на при­шла на ужин в эффект­ном наря­де. Эле­гант­ные брю­ки, чер­ный топ и белый жакет под­черк­ну­ли фигу­ру певи­цы. Гости вече­ра оце­ни­ли аксес­су­ар артист­ки – кокет­ли­вую шляп­ку в виде цвет­ка с вуалью.

«Она все­гда была сме­лой и эффект­ной. Оста­ет­ся и сей­час самой пер­вой, даже после того, как оста­но­ви­ла свою карье­ру. Алла Бори­сов­на сей­час потря­са­ю­ще выгля­дит!» — уве­рен дизай­нер Игорь Гуляев.

Звез­да впер­вые вышла в свет спу­стя почти год само­изо­ля­ции. Артист­ка не посе­ща­ла пуб­лич­ные меро­при­я­тия, пото­му что боя­лась за свое здо­ро­вье. Но этот празд­ник При­ма­дон­на про­пу­стить не могла.

«Цве­ты вянут, а люди ста­ре­ют, но то, что сде­лал Сла­ва – нико­гда не поста­ре­ет. Это нико­гда не вый­дет из моды, пото­му что в этом есть сама жизнь, а жизнь не может вый­ти из моды», — обра­ти­лась к кутю­рье певица.

Зай­це­ва и Пуга­че­ву свя­зы­ва­ют годы теп­лой друж­бы и пло­до­твор­но­го сотруд­ни­че­ства. Имен­но он при­ду­мал зна­ме­ни­тый бала­хон, кото­рый стал визит­ной кар­точ­кой Примадонны.

«Мы зна­ем, какой Сла­ва хоро­ший, заме­ча­тель­ный и мод­ный. Но толь­ко с года­ми я поня­ла, что этот чело­век стал частью меня. Он прак­ти­че­ски сде­лал мой имидж», — при­зна­лась Алла Борисовна.

Гости тор­же­ства обра­ти­ли вни­ма­ние, что артист­ка явно чув­ство­ва­ла себя не в сво­ей тарел­ке. Она посто­ян­но обра­ба­ты­ва­ла руки анти­сеп­ти­ком, а после поздрав­ле­ний сра­зу же поки­ну­ла тор­же­ство. Несмот­ря на ско­рый отъ­езд сво­ей музы, кутю­рье выгля­дел счаст­ли­вым. Он весь вечер улы­бал­ся и несколь­ко раз выти­рал сле­зы радости.

Прав­да, ока­за­лось, что в жиз­ни маэст­ро не все так радуж­но. Над его глав­ным дети­щем навис­ла угро­за. Из-за огром­но­го дол­га леген­дар­ный Дом Моды может пре­кра­тить свое существование.

В мар­те 1996 года Зай­цев арен­до­вал у Депар­та­мен­та город­ско­го иму­ще­ства Моск­вы уча­сток пло­ща­дью почти 2500 квад­рат­ных мет­ров. Биз­нес про­цве­тал, а рабо­та в огром­ном вось­ми­этаж­ном зда­нии шла пол­ным ходом.

«Он одел всю нашу стра­ну тогда, когда мы все носи­ли толь­ко чер­ное и белое. Имен­но он дви­гал общую куль­ту­ру наше­го Оте­че­ства. Пока­зал жен­щи­нам мини-юбки и сапо­ги», — гово­рит Лев Лещенко.

В послед­ние годы Дом Моды прак­ти­че­ски не при­но­сит дохо­да. Боль­шая часть эта­жей пусту­ет, а поку­па­те­ли быва­ют здесь ред­ко. В октяб­ре 2019 года обна­ру­жи­лось, что руко­вод­ство вот уже несколь­ко лет не пла­тит за арен­ду и ЖКХ. Общая сум­ма дол­га, вклю­чая нако­пив­ши­е­ся пени, соста­ви­ла более 58 мил­ли­о­нов руб­лей! В зда­нии частич­но отклю­чи­ли свет и горя­чую воду.

Домом Моды фор­маль­но руко­во­дят Вяче­слав Михай­ло­вич и его сын Егор. Но дру­зья кутю­рье делят­ся, что он дав­но ото­шел от дел, а сын занят сво­ей жиз­нью и прак­ти­че­ски не обща­ет­ся с отцом. Егор даже не при­шел к нему на празд­ник. Муж­чи­на ска­зал, что пло­хо себя чувствует.

«Я слы­шал, что у них не очень хоро­шие отно­ше­ния», — рас­ска­зал теле­ве­ду­щий Сте­пан Меньшиков.

В ито­ге дети­щем маэст­ро руко­во­дят два совер­шен­но посто­рон­них Зай­це­ву чело­ве­ка – зам­ди­рек­то­ра Расул Ахме­дов и помощ­ник по лич­ным вопро­сам Вадим Хуса­и­нов. Муж­чи­ны не могут дого­во­рить­ся друг с дру­гом. Вадим утвер­жда­ет, что Расул уво­лил прак­ти­че­ски весь штат сотруд­ни­ков. Тот, в свою оче­редь, гово­рит, что око­ло ста чело­век ушли по соб­ствен­но­му желанию.

«Люди уволь­ня­ют­ся сами. Они пишут заяв­ле­ния об ухо­де и поки­да­ют Дом Моды», — крат­ко отве­ча­ет Расул.

По сло­вам Ахме­до­ва, Хуса­и­нов исполь­зу­ет тяже­ло­боль­но­го дизай­не­ра в корыст­ных целях. Он утвер­жда­ет, что Вадим про­да­вал биле­ты на день рож­де­ния кутюрье!

«Он про­сто зара­ба­ты­ва­ет день­ги, при­гла­ша­ет людей за 15 тысяч руб­лей. А мы пыта­ем­ся спа­сти Дом Моды. У нас есть на депо­зи­те день­ги, кото­ры­ми мы пла­ни­ру­ем покрыть дол­ги. Но нам ста­вят пал­ки в коле­са, зво­нят руко­вод­ству Росре­ест­ра, что­бы тор­мо­зи­ли наши дела», — гово­рит Ахмедов.

Вяче­слав Михай­ло­вич не при­ни­ма­ет уча­стие в раз­бор­ках, у него очень сла­бое здо­ро­вье. Из-за болез­ни у муж­чи­ны серьез­ные про­бле­мы с памя­тью. Поклон­ни­ки наде­ют­ся, что дело всей жиз­ни зна­ме­ни­то­го маэст­ро не уйдет с молотка.

Пуб­ли­ку­ет­ся по мате­ри­а­лам про­грам­мы «Свет­ская хроника»

укра­ли