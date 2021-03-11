Вячеслав Зайцев отметил день рождения с размахом!

Вячеславу Зайцеву исполнилось 83 года. По такому поводу мужчина устроил грандиозное торжество в одном из самых старинных ресторанов Москвы. Поздравить именинника пришли звездные гости.
«Слава – легенда и наша любовь. Он труженик, который сделал себя сам. Ему аплодировал весь мир – Америка, Япония, Франция и Италия. Он даже стал почетным гражданином Франции», — рассказывает актриса Татьяна Михалкова.
«Пробыть более 50-ти лет в моде – это великая история. Мы желаем Славе Зайцеву долгих лет жизни и крепкого здоровья», — говорит со сцены Лев Лещенко.
Кутюрье встречал гостей в ярком костюме с хохломским узором, который дополнил традиционным черным котелком. Зайцев принимал поздравления сидя, мужчина много лет страдает болезнью Паркинсона. Ему очень тяжело передвигаться самостоятельно. На празднике он иногда вставал, опираясь на руки помощников, и даже пытался пуститься в пляс.
Главной звездой вечера стала муза модельера Алла Пугачева. Народная артистка появилась в компании своего мужа – телеведущего Максима Галкина. Супруги вручили увесистый подарок – толстый конверт с деньгами.
«Подарочек сам себе купишь», — обращается к имениннику Пугачева.
Примадонна пришла на ужин в эффектном наряде. Элегантные брюки, черный топ и белый жакет подчеркнули фигуру певицы. Гости вечера оценили аксессуар артистки – кокетливую шляпку в виде цветка с вуалью.
«Она всегда была смелой и эффектной. Остается и сейчас самой первой, даже после того, как остановила свою карьеру. Алла Борисовна сейчас потрясающе выглядит!» — уверен дизайнер Игорь Гуляев.
Звезда впервые вышла в свет спустя почти год самоизоляции. Артистка не посещала публичные мероприятия, потому что боялась за свое здоровье. Но этот праздник Примадонна пропустить не могла.
«Цветы вянут, а люди стареют, но то, что сделал Слава – никогда не постареет. Это никогда не выйдет из моды, потому что в этом есть сама жизнь, а жизнь не может выйти из моды», — обратилась к кутюрье певица.
Зайцева и Пугачеву связывают годы теплой дружбы и плодотворного сотрудничества. Именно он придумал знаменитый балахон, который стал визитной карточкой Примадонны.
«Мы знаем, какой Слава хороший, замечательный и модный. Но только с годами я поняла, что этот человек стал частью меня. Он практически сделал мой имидж», — призналась Алла Борисовна.
Гости торжества обратили внимание, что артистка явно чувствовала себя не в своей тарелке. Она постоянно обрабатывала руки антисептиком, а после поздравлений сразу же покинула торжество. Несмотря на скорый отъезд своей музы, кутюрье выглядел счастливым. Он весь вечер улыбался и несколько раз вытирал слезы радости.
Правда, оказалось, что в жизни маэстро не все так радужно. Над его главным детищем нависла угроза. Из-за огромного долга легендарный Дом Моды может прекратить свое существование.
В марте 1996 года Зайцев арендовал у Департамента городского имущества Москвы участок площадью почти 2500 квадратных метров. Бизнес процветал, а работа в огромном восьмиэтажном здании шла полным ходом.
«Он одел всю нашу страну тогда, когда мы все носили только черное и белое. Именно он двигал общую культуру нашего Отечества. Показал женщинам мини-юбки и сапоги», — говорит Лев Лещенко.
В последние годы Дом Моды практически не приносит дохода. Большая часть этажей пустует, а покупатели бывают здесь редко. В октябре 2019 года обнаружилось, что руководство вот уже несколько лет не платит за аренду и ЖКХ. Общая сумма долга, включая накопившиеся пени, составила более 58 миллионов рублей! В здании частично отключили свет и горячую воду.
Домом Моды формально руководят Вячеслав Михайлович и его сын Егор. Но друзья кутюрье делятся, что он давно отошел от дел, а сын занят своей жизнью и практически не общается с отцом. Егор даже не пришел к нему на праздник. Мужчина сказал, что плохо себя чувствует.
«Я слышал, что у них не очень хорошие отношения», — рассказал телеведущий Степан Меньшиков.
В итоге детищем маэстро руководят два совершенно посторонних Зайцеву человека – замдиректора Расул Ахмедов и помощник по личным вопросам Вадим Хусаинов. Мужчины не могут договориться друг с другом. Вадим утверждает, что Расул уволил практически весь штат сотрудников. Тот, в свою очередь, говорит, что около ста человек ушли по собственному желанию.
«Люди увольняются сами. Они пишут заявления об уходе и покидают Дом Моды», — кратко отвечает Расул.
По словам Ахмедова, Хусаинов использует тяжелобольного дизайнера в корыстных целях. Он утверждает, что Вадим продавал билеты на день рождения кутюрье!
«Он просто зарабатывает деньги, приглашает людей за 15 тысяч рублей. А мы пытаемся спасти Дом Моды. У нас есть на депозите деньги, которыми мы планируем покрыть долги. Но нам ставят палки в колеса, звонят руководству Росреестра, чтобы тормозили наши дела», — говорит Ахмедов.
Вячеслав Михайлович не принимает участие в разборках, у него очень слабое здоровье. Из-за болезни у мужчины серьезные проблемы с памятью. Поклонники надеются, что дело всей жизни знаменитого маэстро не уйдет с молотка.
Публикуется по материалам программы «Светская хроника»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.