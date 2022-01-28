Посвящение пережившим блокаду — премьера клипа от «Хора Турецкого»!

«Хор Турецкого» представил клип на песню «Ленинградский горьковатый хлеб». Дата премьеры выбрана неслучайно: 27 января отмечается 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны. Сама песня на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктории Кохана уже хорошо известна и успела полюбиться многим, а новое видео — это важное напоминание о трагичных событиях.

Композиция «Ленинградский горьковатый хлеб» вышла в 2019 году и уже обрела свою историю: ее включают на школьных уроках и исполняют на памятных мероприятиях. Хлеб — один из символов трагических дней блокады Ленинграда наравне с неутихающим звуком метронома. Печально известный паек в 125 граммов горчил из-за состава, но ценность его измерялась в человеческих жизнях.

До этого у песни было только лирик-видео, и теперь наконец появился масштабный клип. Его съемки проходили в Москве в историческом корпусе Первой Градской больницы на Ленинском проспекте — сегодня это Городская клиническая больница номер 1 имени Н. И. Пирогова. В годы Великой Отечественной войны в здании, созданном архитектором О.Бове, принимали пострадавших во время бомбежек и работал госпиталь для тяжелораненых бойцов. Антураж того времени был воссоздан в клипе, и даже грохот бомбежек сотрясал стены: съёмочной группе разрешили использовать пиротехнику на территории.

Режиссер видео Рустам Романов погрузил в эту атмосферу не только актёров, но и самих участников «Хора Турецкого». Михаил Турецкий появляется там в роли офицера-освободителя:

– Там, где кончается память, начинается новая война. «Ленинградский горьковатый хлеб» — напоминание о том, что нельзя допускать повторений новых баталий. У этой песни особая поэзия и уникальная аллегория в стихах, благодаря которым она понятна людям разных национальностей и возрастов. Песня завораживает с первых нот! Большое спасибо выдающемуся мастеру художественного слова Михаилу Гуцериеву и композитору Виктории Кохана за создание уникального хита.

Участник «Хора» Вячеслав Фреш играет солдата, спасающего свою жену. Ему песня дорога особенно:

Благодаря таким композициям у людей появляется возможность созидать, учиться на ошибках прошлых поколений и не повторять их. В каждой семье коллектива Хора Турецкого есть герои, которые участвовали в ВОВ. Речь о городе Ленинграде, которая идёт в этой песне, близка моей семье: один из героев по отцовской линии принимал участие во всех сопутствующих сражениях Блокады Ленинграда и погиб всего за 7 дней до ее окончания. Композиция стала близкой моему сердцу.

Режиссер Рустам Романов актерской работой «Хора Турецкого» остался доволен:

– Я считаю, что это удачный выбор, они справляются на все 100 процентов и полностью вживаются в роль. Один из участников рассказал, что ему очень близки эти строчки, потому что он сам не видел отца 17 лет. И он передавал эмоцию, взгляд, которому можно было верить!

Как добавляют участники «Хора», это песня о потерянных жизнях, судьбах людей, а еще — о том, что нужно помнить, не допускать подобного и беречь наш хрупкий мир. Без обращения к памяти это сложно сделать, и песня вместе с клипом — мощный инструмент, чтобы передать эти эмоции и знания. Песни пели на фронте для поднятия духа, песни поют и сегодня, чтобы не забывать.

Смотрите клип на песню «Ленинградский горьковатый хлеб» в исполнении Хора Турецкого на музыкальных телеканалах и на официальном YouTube-канале GUTSERIEV MEDIA. Композиция «Ленинградский горьковатый хлеб» доступна на всех стриминговых площадках.

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