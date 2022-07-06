Певица Kristian говорит о вдохновении и продуктивности

Kristian, начала свою музыкальную карьеру совсем недавно, в августе 2021 года вышел дебютный сингл «Вкус шоколада» который был записан с инструментальным составом, живьём, далее практически каждый месяц исполнительница выпускала новый сингл, раз за разом приобретая новую аудиторию и оттачивая свой музыкальный талант. Работая с одними из лучших музыкальных продюсеров и звукорежиссёров Москвы, исполнительница получает много отзывов.

«Я поражаюсь ее трудолюбию», — так сказал звукорежиссёр группы «Градусы» о певице Kristian.

Сама Kristian, говорит что вдохновение приходит во время работы. «Те, кто решил просто ждать, что успех придёт к ним сам по себе, так и ждут».

Слышно что в каждую песню Kristian вкладывает частичку души.

В настоящее время, в сети доступно 9 синглов. 13 июля в свет выходит новый сингл «Одинокая луна» — эмоциональный трек о запретной любви. Когда сердце хочет, а разум говорит «нет».

Kristian продолжает удивлять своих слушателей новым звучанием, проводя много времени на музыкальной студии, выверяя каждую нотку, вкладывая эмоции и смысл уверенно идет к поставленной цели.

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