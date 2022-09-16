Vlad Brisby и Kolya Funk представили музыкальный трек «Cause I’m in Luv» в формате Remix

15 Сентября вышла новая танцевальная версия сингла «Cause I’m in Luv (Kolya Funk Remix)» продюсера, сонграйтера и исполнителя Vlad Brisby, совместно с популярным российским DJ Kolya Funk.
Полюбившийся многим трек «Cause I’m in Luv» — это та же история о человеке, который колесил по миру в поисках себя, в поисках любви, но в более лёгком танцевальном формате. Крутой, качественный саунд, который приятно слушать в дороге. Забирайте трек к себе в плейлист и отправляйтесь колесить по миру в поисках свежего ветра и романтики путешествий.
Слушайте на всех цифровых платформах!Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.