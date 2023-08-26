Певица Настасья Самбурская провожает лето лирической композицией «Полмира» и представляет аудитории очередной яркий релиз.

Стилистика трека «Полмира» не типична для артистки, так как Настасья больше известна своими композициями в жанре шансон. Оригинальное актёрское прочтение «Полмира» передает всю драму в настроении трека, ведь многие знают Самбурскую, как успешную актрису театра и кино.

Слова и музыка песни принадлежат молодому и талантливому автору - Евгению Трофимову, который написал хит для артистов Hamali & Navai - «Птичка». А услышать новый трек, а также другие любимые песни из репертуара Настасьи можно 7 октября на главной сцене московского музыкального клуба «Академ Джаз Клуб», где состоится сольный концерт актрисы и певицы.

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