Политехнический музей запустил собственный интернет-магазин

Политехнический музей запустил собственный фирменный интернет-магазин. Теперь на сайте в режиме онлайн можно приобрести издания научно-популярной литературы, а также сувенирную продукцию, одежду, аксессуары, канцелярские товары с символикой музея.

Одной из главных особенностей интернет-магазина (shop.polytech.one) является его книжный ассортимент, составленный экспертным советом Политехнического музея и ориентированный на самую широкую аудиторию. Здесь представлены произведения для взрослых и детей, для читателей с углубленными знаниями различных дисциплин и тех, кто только открывает для себя мир науки. В интернет-магазине Политеха можно найти книги о современной физике, математике, медицине, биологии, геологии, лингвистике и философии от таких авторитетных ученых и популяризаторов науки, как Роберт Сапольски, Карл Циммер, Ася Казанцева, Митио Каку, Майкл Газзанига, Федор Катасонов, Илья Колмановский и многих других. В настоящий момент на портале можно заказать более 100 произведений научно-популярной литературы, в том числе книги издательской программы Политехнического музея. С помощью познавательных книжек, комиксов и карточек, представленных на сайте магазина, юные читатели узнают, как устроен человек, чем опасны вирусы и микробы, в чем отличие информации от данных и как спасти планету от пластика.

Помимо книжного раздела, в интернет-магазине представлены сувенирная продукция, канцелярские товары и аксессуары с оригинальным дизайном — кружки, бутылки для воды, тетради, ручки, блокноты, обложки для документов, сумки, зонты, а также магниты и открытки с изображениями экспонатов музея: робота Сепульки, автомобиля «Руссо-Балт К12/20», радиоприемника «Турист», лунного скафандра «Кречет» и многих других.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.