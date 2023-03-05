Ляйсан Утяшева, Павел Воля, Гоша Куценко и другие звёзды на презентации нового телесезона ТВ-3

2 марта в Москве в концертном зале VK Stadium прошло одно из самых ярких событий телевизионного года - презентация нового телесезона канала ТВ-3. Такие мероприятия всегда привлекают большое количество узнаваемых медиаперсон, среди которых в этот вечер были как звёзды проектов ТВ-3, так и просто заглянувшие на презентацию известные актёры, певцы и блогеры.

Гостями вечера стали Ляйсан Утяшева с Павлом Волей, Гоша Куценко, Надежда Ангарская, Влад Кадони, Павел Артемьев, Наталья Земцова, Виктория Агалакова, Маргарита Аброськина, Аристарх Венес, Наталия Медведева, Анар, Юлия Коваль, Наталья Гасанханова, Татьяна Котова, Серафим Сашлиев, Светлана Ромашина, Антон Батырев, Михаил Кремер, Аркадий Фатеев, Тата Кальницкая, Анатолий Цой, Алексей Жидковский, Алексей Столяров и другие.

В зале специально для презентации была установлена масштабная инсталляция с 4 экранами, на которых ТВ-3 представил свои новые сериалы «СуперИвановы» с Михаилом Полицеймако и Екатериной Волковой, «Стой, не то мама будет гадать» с Ингой Оболдиной и Михаилом Кремером, мистическую мелодраму «Дурная кровь», а также проект «Герои» из документальной серии «История одного спасения».

Свежие тайтлы и будущих звёзд телеканала гостям вечера представили со сцены заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки, гендиректор сейлз-хауса «Газпром-медиа» Екатерина Веселкова, директор ТВ-3 Лили Шерозия и новый генеральный продюсер канала Константин Обухов, известный по работе в Comedy Club Production над такими телехитами, как «Танцы», «Comedy баттл», «Музыкальная интуиция», «Песни», «Открытый микрофон» и др. Что он приготовил для ТВ-3, узнаем совсем скоро - яркие и свежие премьеры на канале обещаны уже этой весной!

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