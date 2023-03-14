Николай Басков не теряет надежды на личную жизнь

Николай Басков уже много лет остается самым завидным холостяком российской эстрады. Он встречался с признанными красавицами: Викторией Лопыревой, Анастасией Волочковой, Оксаной Федоровой. Но ни один из этих романов не закончился свадьбой.

«Коля совершенно невероятный человек, он очень хороший друг, он замечательный человек. Я его очень люблю и, конечно, у нас очень теплые отношения!» - восхищается телеведущая Виктория Лопырева.

Артист не отчаивается. И продолжает искать женщину своей мечты. Басков делится: он – настоящий романтик. Ради любимой готов на самые смелые поступки! И не раз удивлял своих спутниц.

«Оркестр заказывал под окна. Когда мы жила на девятом этаже, в день рождения весь подъезд уставил цветами и шарами. Перелеты какие-то совершал, при этом девушка совершенно не знала, куда летим», - вспоминает свои безумства артист.

Вот только оценить такую заботу было под силу не всем. По словам певца, он сталкивался и с неразделенной любовью.

«Сразу так грустно становится. Столько всего я совершал, а взамен… Знаете, у каждого своя судьба, свои эмоции. Каждый человек по-своему воспринимает понятие романтика», - считает Николай.

Басков признаётся: найти достойную девушку – очень трудно. Особенно, когда тебе 46 и ты – состоявшаяся личность.

«Мне кажется, что это всегда химия. Это невозможно передать словами. Человека надо узнать, с человеком надо сконтактиться, понять, о чем говорить, что обсуждать», - уверен певец.

К тому же, не каждая выдержит мужчину с такой тяжелой профессией. Николай практически никогда не бывает дома.

«У меня много съемок, телевизионных проектов, да и гастроли, поездки», - говорит о своей загруженности «золотой голос».

Трудоголик-Басков готов работать в любом состоянии. В конце прошлого года артист перенес операцию на ноге. Он с трудом передвигался. Не мог идти без посторонней помощи. Но все равно вышел на сцену. Поклонники тогда сильно испугались за кумира. К счастью, теперь все позади. Николай снова полон сил.

Из-за постоянной занятости Басков старается использовать для знакомства любую возможность. Недавно на одном из светских мероприятий зазывал на ужин актрису Аглаю Шиловскую.

Девушка, кажется, была не против свидания с Басковым и флиртовала с ним. Но вскоре выяснилось, что у них слишком разные ритмы жизни.

Пока главной женщиной в жизни певца остается его мама Елена Николаевна. Сейчас все сюрпризы он делает только для нее.

«Конечно, она любит цветы, у нее есть любимый парфюм, который очень редкий и его тяжело достать. Я его специально заказываю и мне его привозят», - делится Басков.



Но есть и еще одна дама, которую Николай тоже очень любит – это кошка Шанель. Он готов говорить о ней бесконечно.

«Кошка просто невероятно красивая, умная, сумасшедшая, скрашивает мой одинокий досуг дома», - хвалится своей любимицей Николай.

Шанель не только поднимает артисту настроение. Но и способствует расширению его семьи. Когда любимица стала мамой, Басков подарил ее котят Григорию Лепсу и Любови Успенской. И теперь регулярно получает отчеты.

«Успенская Люба вообще все время мне присылает на фотках, что делает моя кошка, то есть, мой бывший котенок», - уверяет артист.

«Ники в полном порядке, растет как на дрожжах, любит поесть. Перепелки, морская рыба», - рассказывает Успенская.

Николай уже подумывает о том, чтобы снова сводить Шанель к коту. Получается очень хорошее потомство! И спрос на котят от Баскова среди звезд шоу-бизнеса растет с каждым днем. Певец радуется. И не исключает возможности, что среди потенциальных владелиц может оказаться и его будущая невеста.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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