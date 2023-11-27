Певица Варвара возвращает в моду эстетику северного стиля

Артистка приняла участие в музыкальной программе на Дне Ямало-Ненецкого автономного округа, прошедшего на днях на главной сцене ВДНХ. Певица исполнила вместе с юной сургутянкой Таисией Хабибуллиной песню «Отпусти меня, река». А костюм для этого невероятно красивого музыкального номера Варваре подарила дизайнер из Сургута Елена Скакун.

Варвара стала приглашенным гостем мероприятия не случайно – она давно любит и поддерживает Северный край, его традиции и культуру. Гастроли по городам Русского Севера для певицы всегда долгожданны и проходят с особой теплотой. Поэтому, когда поступило предложение принять участие в дне этого региона на выставке «Россия», Варвара с радостью согласилась. Артистка отмечает, что концерт получился невероятно красивым – в нем сплелись воедино аутентичные песни и мотивы, танцы, таинства и уникальные номера.

- Духовные богатства России, Югры и всего Русского Севера неисчерпаемы и глубоки. И их принцип «Не бери у природы больше, чем она может восполнить» до сих пор является основным в мировоззрении культуры ханты и манси. И мне он тоже очень близок. Также мне близок северный стиль и эстетика в их нарядах. Я всегда была от них в восторге! Огромное спасибо Елене Скакун за сказочный костюм! По- северному сдержанно, роскошно, сурово и нетривиально! Он украсит собой еще не одно мое выступление!, - говорит Варвара.

Костюм, подаренный певице - из коллекции под названием «Тонья», и эта коллекция повествует о хантыйском богатыре Тонья, который защищал честь и достоинство своего народа от посягательств врагов. Это история, которая до сих пор передается северянами из поколения в поколение. Сама коллекция уже была успешно представлена на многих конкурсах и выставках, и даже завоевывала гран-при.