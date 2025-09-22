В Москве состоялся финал Международного музыкального конкурса «Интервидение»

Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 4 миллиарда зрителей трансляции по всему миру, 500 волонтёров из пяти стран, 23 страны-участницы и только один победитель. В Москве на площадке «Live Арена» 20 сентября прошёл грандиозный финал Международного музыкального конкурса «Интервидение».

С приветственным словом к участникам, членам жюри и зрителям Конкурса обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин:

«Сегодня «Интервидение», сохраняя верность традициям, обретает новые масштабы. Народы имеют право на свободное развитие, на сбережение своей идентичности. Люди стремятся к общению, хотят лучше узнать и понять культуру других стран. «Интервидение» – это музыкальное событие, которое в полной мере отвечает этому запросу. Россия всегда была и остаётся страной, открытой для общения и созидательного сотрудничества. Мы дорожим своими традициями и уважаем традиции других. Именно уважение к традиционным ценностям, к многообразию культур, по сути, является основной идеей Конкурса и вдохновляет его участников на достижение творческих высот», – сказал глава государства в своём видеообращении.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров лично присутствовал на финальном шоу «Интервидения». «Мы изначально хотели, чтобы участниками «Интервидения» были только страны БРИКС и их партнёры. Однако, когда об этом Конкурсе мы сообщили нашим партнёрам, тогда практически сразу большинство из них откликнулось позитивно. Весть об этом разнеслась по всей земле, и страны, которые далеки от БРИКС географически и организационно, решили выдвинуть своих участников. Когда хорошая идея падает на правильную почву, всё получается», – произнёс глава МИД РФ.

В финальном шоу Конкурса приняли участие музыканты из 22 стран: от Белоруссии до Вьетнама, от Мадагаскара до Таджикистана. Кроме них среди участников представители Бразилии, Венесуэлы, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Кении, Киргизии, Китая, Колумбии, Кубы, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.

Многие песни исполнялись на родных языках конкурсантов, звучали национальные мотивы и ритмы. Это разнообразие объединило всех участников и зрителей. «Интервидение» доказало, что музыка – универсальный язык дружбы и взаимопонимания, а творчество и взаимное уважение народов помогают строить добрые долгосрочные связи между странами.

Оценку песенных номеров проводило Международное профессиональное жюри, в которое входили представители 23 стран. Среди членов профессионального жюри были все страны-участницы, а также представитель США, участница от которых не смогла принять участие в Конкурсе.

Ведущими «Интервидения» стали актёр и музыкант Алексей Воробьёв и оперная дива, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина, а также китайский телеведущий Lay (Мэн Лэй) и индийская актриса и модель Стэфи Патель. Голосом Конкурса в российском эфире стали журналист и телеведущая Яна Чурикова и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта. Участие в программе шоу также приняли Послы Международного музыкального конкурса «Интервидение»: Дима Билан, Клава Кока, Пелагея и группа AY YOLA.

Посмотреть финальное шоу в зрительном зале были приглашены многодетные семьи из Москвы и Подмосковья: они получили билеты в рамках акции поддержки многодетных семей по программе «Гостеприимство» от Московской области.

По итогам голосования жюри с результатом 422 балла в Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» этого года победил представитель Вьетнама Дык Фук.

«Дорогие друзья, дорогие зрители, я благодарю вас за каждую секунду, которую вы уделили для просмотра этого шоу. Спасибо вам большое. 10 лет назад я победил в конкурсе «Голос Вьетнама», и вот 10 лет спустя я стал победителем «Интервидения»», – сказал Дык Фук со сцены сразу после объявления результатов Конкурса.

Победитель «Интервидения» получил хрустальный кубок и выиграл денежный приз в размере 30 миллионов рублей.

Финал Конкурса транслировался в прямом эфире Первого канала. Онлайн Конкурс транслировала платформа VK Видео: зрители увидели не только выступления певцов, но и закулисную жизнь участников. На «Live Арене» была развёрнута специальная студия с ведущими Nansi и Sidorov и звёздным корреспондентом Кариной Кросс, ставшая главным центром живого общения. В прямом эфире шли интервью с артистами, гостями, членами жюри и Послами Конкурса, а также обсуждение событий, которые остались за рамками основного шоу.

В рамках финальной части Конкурса ведущие объявили, что Саудовская Аравия станет страной-хозяйкой «Интервидения» в 2026 году.