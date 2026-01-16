Пилигрим возвращается в прошлое

Герой сериала — Олег Рубцов, известный в узких кругах как агент Пилигрим. Он существует по собственному кодексу выживания, в котором правила игры меняются в одно мгновение.

Основной принцип Пилигрима — оставаться невидимым: ни к кому не привязываться и не оставлять следов. Он мастерски перемещается по городам России, растворяется в толпе, находит временную работу и никогда не оборачивается назад. Но в мире спецслужб бывших не бывает — эту цепь невозможно разорвать.

По сценарию бывший агент Беркут, коллега Пилигрима по Конторе, погибает в загадочном ДТП. Однако смерть агента — лишь начало опасной игры для Рубцова. За секунды до катастрофы Беркут успевает передать по линии экстренной связи донесение, что Пилигрим не выполнил задание и не устранил объект. Для спецслужб этой фразы оказалось достаточно, чтобы заподозрить Рубцова в причастности к преступлению и отправить за ним отряд ликвидаторов. Единственный шанс остаться в живых — доказать свою невиновность и самому найти того, кто подстроил роковую аварию.