1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Пилигрим возвращается в прошлое

Пилигрим
Фото: пресс-служба Пятого канала

Герой сериала — Олег Рубцов, известный в узких кругах как агент Пилигрим. Он существует по собственному кодексу выживания, в котором правила игры меняются в одно мгновение.

Основной принцип Пилигрима — оставаться невидимым: ни к кому не привязываться и не оставлять следов. Он мастерски перемещается по городам России, растворяется в толпе, находит временную работу и никогда не оборачивается назад. Но в мире спецслужб бывших не бывает — эту цепь невозможно разорвать.

По сценарию бывший агент Беркут, коллега Пилигрима по Конторе, погибает в загадочном ДТП. Однако смерть агента — лишь начало опасной игры для Рубцова. За секунды до катастрофы Беркут успевает передать по линии экстренной связи донесение, что Пилигрим не выполнил задание и не устранил объект. Для спецслужб этой фразы оказалось достаточно, чтобы заподозрить Рубцова в причастности к преступлению и отправить за ним отряд ликвидаторов. Единственный шанс остаться в живых — доказать свою невиновность и самому найти того, кто подстроил роковую аварию.

