«Книга деревьев ВДНХ»: появилась электронная версия нового детского издания

На сайте Выставки появилась электронная версия нового детского издания «Книга деревьев ВДНХ». Она адресована юной аудитории, но понравится и взрослым. Читатели узнают, где находятся деревья — ровесники Выставки, смола какого растения является природным антисептиком и из какой древесины делали саркофаги.

ВДНХ по праву считается лучшим прогулочным пространством Москвы, сочетающим в себе величественную архитектуру, музейно-выставочные объекты и зеленые зоны. На территории Выставки и природно-исторического парка «Останкино» растет более 67 тысяч деревьев, включая уникальные для Москвы. Это редкие виды, сорта и особо ценные экземпляры, которые привлекают внимание благодаря солидному возрасту или выдающимся размерам. Больше узнать о них теперь можно из иллюстрированного издания «Книга деревьев ВДНХ», которая появилась на сайте Выставки.

Издание познакомит читателей с разными видами деревьев, их строением, особенностями и временем цветения. Также из книги можно узнать, где на Выставке произрастают те или иные экземпляры. Так, большое разнообразие плодовых деревьев представлено в Мичуринском саду. Здесь растет самый крупный московский экземпляр груши уссурийской, которая является ровесницей Выставки. Также в саду высажено 800 яблонь более 14 мичуринских сортов.

Неподалеку от Нальчикского сквера можно увидеть тис ягодный. Это медленнорастущее дерево с яйцевидно-цилиндрической, очень густой, нередко многовершинной кроной. При раскопках египетских пирамид было обнаружено, что саркофаги фараонов изготовлены из тиса, так как его плотная и тяжелая древесина не поддается гниению.

ВДНХ может похвастаться самыми крупными в Москве и регулярно плодоносящими экземплярами лещины древовидной, которая внесена в Красную книгу России. Эти редкие деревья произрастают около павильона №15. А серебристые тополя селекции ученого-дендролога Александра Яблокова можно увидеть у павильона №64.

У павильона №17 представлена пихта сибирская. Отличить ее от других хвойных пород можно по вертикально растущим шишкам, а ее смола является натуральным антисептиком. В парке «Останкино» находятся дубы черешчатые, возраст отдельных деревьев достигает свыше 260 лет. В первые 100 лет дуб активно растет и достигает максимальной высоты. В последующие годы разрастается крона и становится толще ствол. Примечательно, что дуб может давать до 10 000 желудей в год.

Ранее для любителей природы команда ВДНХ подготовила детские иллюстрированные издания «Книга птиц ВДНХ» и «Книга цветов ВДНХ».