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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Книга деревьев ВДНХ»: появилась электронная версия нового детского издания

editor
By editor
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книга деревьев вднх

На сайте Выставки появилась электронная версия нового детского издания «Книга деревьев ВДНХ». Она адресована юной аудитории, но понравится и взрослым. Читатели узнают, где находятся деревья — ровесники Выставки, смола какого растения является природным антисептиком и из какой древесины делали саркофаги.

ВДНХ по праву считается лучшим прогулочным пространством Москвы, сочетающим в себе величественную архитектуру, музейно-выставочные объекты и зеленые зоны. На территории Выставки и природно-исторического парка «Останкино» растет более 67 тысяч деревьев, включая уникальные для Москвы. Это редкие виды, сорта и особо ценные экземпляры, которые привлекают внимание благодаря солидному возрасту или выдающимся размерам. Больше узнать о них теперь можно из иллюстрированного издания «Книга деревьев ВДНХ», которая появилась на сайте Выставки.

Издание познакомит читателей с разными видами деревьев, их строением, особенностями и временем цветения. Также из книги можно узнать, где на Выставке произрастают те или иные экземпляры. Так, большое разнообразие плодовых деревьев представлено в Мичуринском саду. Здесь растет самый крупный московский экземпляр груши уссурийской, которая является ровесницей Выставки. Также в саду высажено 800 яблонь более 14 мичуринских сортов.

Неподалеку от Нальчикского сквера можно увидеть тис ягодный. Это медленнорастущее дерево с яйцевидно-цилиндрической, очень густой, нередко многовершинной кроной. При раскопках египетских пирамид было обнаружено, что саркофаги фараонов изготовлены из тиса, так как его плотная и тяжелая древесина не поддается гниению.

ВДНХ может похвастаться самыми крупными в Москве и регулярно плодоносящими экземплярами лещины древовидной, которая внесена в Красную книгу России. Эти редкие деревья произрастают около павильона №15. А серебристые тополя селекции ученого-дендролога Александра Яблокова можно увидеть у павильона №64.

У павильона №17 представлена пихта сибирская. Отличить ее от других хвойных пород можно по вертикально растущим шишкам, а ее смола является натуральным антисептиком. В парке «Останкино» находятся дубы черешчатые, возраст отдельных деревьев достигает свыше 260 лет. В первые 100 лет дуб активно растет и достигает максимальной высоты. В последующие годы разрастается крона и становится толще ствол. Примечательно, что дуб может давать до 10 000 желудей в год.

Ранее для любителей природы команда ВДНХ подготовила детские иллюстрированные издания «Книга птиц ВДНХ» и «Книга цветов ВДНХ».

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