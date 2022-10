ВладиМир и ANSE представили клип на совместную лиричную композицию Second Hand

19 октября, яркий тандем талантливых молодых исполнителей ВладиМир и ANSE презентует клип на совместную лиричную композицию Second Hand, которая вышла в свет в мае.

Клип на этот чувственный трек — как отражение современных реалий отношений между мужчиной и женщиной, сложностей и неопределенности, которые нам приносят сильные и глубокие чувства. Лиричный сюжет, красивая романтичная картинка, запоминающиеся образы.

Это история двух людей, которые находятся в потребительских отношениях, лишенных чистоты и искренности. Эта на первый взгляд романтичная, но печальная история знакома многим. Так и исполнители композиции «Second Hand» проживали подобный опыт, который нашел своё отражение в треке и клипе.

Вдохновленные честной и личной историей, артисты готовы представить слушателям и зрителям атмосферный клип с интересным видеорядом и трогательным сюжетом.

Наслаждайтесь искренней историей на всех видео-площадках!

ВладиМир (Владимир Киселев) — амбициозный, энергичный и успешный музыкант и певец, который заряжает своим драйвом и хочет донести до каждого своего слушателя, что нужно верить в себя и свои силы. Артист выступает на самых главных музыкальных мероприятиях страны и не только, таких как: RUSSIAN GOLDEN GRAMMY, GRADUATE BALL IN ТНЕ KREMLIN, RUSSIA DAY ON ТНЕ RED SOUARE, «ТОР DISCO РОР» IN CROCUS CITY HALL и другие. Несколько успешных работ с зарубежными артистами, популярные треки и запоминающаяся манера исполнения.

ANSE — яркая и талантливая певица, поэтесса и художница. Исполнительница выпустила 8 треков, в том числе 4 фита, и клип на тему метавселенной, который набрал более 3 миллионов просмотров в VK и Одноклассниках, а также ротируется на таких крупных телеканалах, как RU.TV, МУЗ-ТВ, Music Box, Музыка Первого. ANSE выступила в финале 6 сезона шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница». ANSE уже выступила на таких крупных площадках, как ВТБ Арена, Лужники, Кремлевский дворец и Дворцовая площадь в Петербурге.

