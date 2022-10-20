РОСИЗО откроет выставку «Русский замок. Кузнечная летопись»

28 октября 2022 года в залах РОСИЗО в Петроверигском переулке откроется выставка «Русский замок. Кузнечная летопись». Проект представляет крупнейшую в России коллекцию старинных русских замков. В экспозицию вошли предметы из фондов РОСИЗО, российских государственных музеев и частной коллекции Вячеслава Арбузова.

Экспозиция позволит зрителю проследить путешествие замка от зарождения в горниле кузницы, через праздничную ярмарку, к своему пристанищу в русской избе. На выставке можно познакомиться с технологией ручного производства замков, с искусством российских кузнецов.

«Всего на выставке собрано более 1000 экспонатов. Мы надеемся, что проект будет интересен не только коллекционерам, но и широкой публике, всем, кто интересуется народным искусством, ремеслом, традициями и их влиянием на нашу культуру в целом», — прокомментировала куратор проекта Дина Иващенко.

Идея выставки заключается в визуальном дискурсе о влиянии ручного труда и народного искусства на философию общества. Живописные и графические образы художников Аркадия Пластова, Гелия Коржева, Валентина Сидорова и других создают в выставочных залах атмосферу традиционного патриархального быта.

В прежние времена изготовление замков и ключей было не автоматизированным, поточным. Каждый предмет делался мастером вручную – ковался, чеканился, паялся. Многие мастера оставляли на изделиях свои фирменные клейма, по которым мы можем установить их авторство. Мастера стремились сделать замок прочным и надежным, а также красивым.

На выставке представлены дореволюционные замки и ключи различных видов: от ювелирных микроскопических шедевров «левши» до навратных секирных запоров, музыкальные и замки с секретами, зооморфные и с сакральными солярными знаками. Значимыми предметами экспозиции являются уникальные, древнейшие и ранние произведения кузнечного мастерства.

Даты проведения выставки: 29 октября — 30 ноября 2022 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.