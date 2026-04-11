Сквозь Вселенную: Смешарики выходят на космический уровень

Режиссер игровой части Андрей Мармонтов («Взрыв», «Реальная сказка», «Золото»), за анимацию отвечает Илья Максимов («Смешарики», «Детектив Финник», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»).

По сюжету, Крош и Ёжик случайно обнаруживают в Ромашковой долине загадочное устройство, которое переносит их в игру, где они оказываются обычными детьми на борту космического корабля, направляющегося к Марсу. Приключения принимают неожиданный оборот, когда герои осознают, что происходящее — не игра, а реальность, полная межпланетных опасностей и открытий.

«Для нас это дерзкая, смелая и озорная идея. Мы надеемся, что фильм затронет сердце каждого: и взрослого, и ребенка, и тех, кто вырос на “Смешариках” и тех, кто только знакомится с ними», — говорит продюсер Татьяна Павлова.

Сценарий к фильму написал известный российский фантаст Сергей Лукьяненко. Особенностью проекта является разделение анимационной и игровой вселенных. Классические Смешарики не превращаются в людей и не попадают в реальный мир в привычном смысле. Сергей Лукьяненко придумал оригинальный сценарный ход.

Официальный постер и трейлер раскрывают интригующие подсказки о том, кто сыграет любимых персонажей. Судя по первым кадрам, неугомонные Крош и Ёжик даже в космических просторах не упустят шанса ввязаться в переделки, а между Барашем и Нюшей, возможно, вспыхнет романтическая искра.

Надежда Михалкова и Александр Устюгов сыграли родителей главных героев.

Яркие образы «старших» Смешариков исполнили Николай Добрынин, Ян Цапник, Иван Агапов, Людмила Артемьева, Александр Лыков.

Съемочный процесс проходил в Москве и Краснодаре. Художники-постановщики проделали колоссальную работу, превратив два крупнейших павильона студии «Мосфильм» в реалистичный космический корабль, готовый к межзвездным путешествиям.

