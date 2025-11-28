«Жар»: в сети состоялась премьера всех серий сериала

В сети состоялась премьера всех серий сериала-высказывания о разрушительной силе собственного эго «Жар». Впервые проект был показан в рамках конкурсной программы фестиваля «Новый сезон» 2025 года и вызвал бурные обсуждения кинокритиков и других гостей закрытого показа. К выходу всех эпизодов Иви показал дополнительный постер сериала, а также характер-постеры главных персонажей.

По сюжету зазнавшийся самовлюбленный шеф-повар Марк (Даниил Воробьев) оказывается без работы и в долгах у сербской мафии. Отвергнутый всеми престижными ресторанами столицы за невыносимое поведение, он берет в напарники начинающего повара Аарона (Марк Эйдельштейн), которого знает лишь один день.

Автором сценария выступил Андрей Стемпковский, режиссером — Артем Аксененко. Продюсируют проект Юрий Сапронов, Тимур Вайнштейн, Никита Сапронов, Наталья Лазарева и Елизавета Сапронова. Над производством проекта работали кинокомпания «Всемирные Русские Студии», онлайн-кинотеатр Иви и телеканал НТВ.

Роли в сериале исполнили Даниил Воробьев, Марк Эйдельштейн, Аня Чиповская, Анастасия Микульчина, Игорь Грабузов, Александр Олешко, Алла Сигалова, Александр Ильин, Иван Фоминов, Сергей Газаров, Нино Кантария и другие. должниках у жестокой сербской мафии и теперь, помимо открытия ресторана с нуля, им необходимо защитить себя и своих близких.