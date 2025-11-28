Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Жар»: в сети состоялась премьера всех серий сериала

«Жар»: в сети состоялась премьера всех серий сериала

editor
By editor
40
жар - сцена из сериала
Фото: Киноафиша

В сети состоялась премьера всех серий сериала-высказывания о разрушительной силе собственного эго «Жар». Впервые проект был показан в рамках конкурсной программы фестиваля «Новый сезон» 2025 года и вызвал бурные обсуждения кинокритиков и других гостей закрытого показа. К выходу всех эпизодов Иви показал дополнительный постер сериала, а также характер-постеры главных персонажей.

По сюжету зазнавшийся самовлюбленный шеф-повар Марк (Даниил Воробьев) оказывается без работы и в долгах у сербской мафии. Отвергнутый всеми престижными ресторанами столицы за невыносимое поведение, он берет в напарники начинающего повара Аарона (Марк Эйдельштейн), которого знает лишь один день.

Автором сценария выступил Андрей Стемпковский, режиссером — Артем Аксененко. Продюсируют проект Юрий Сапронов, Тимур Вайнштейн, Никита Сапронов, Наталья Лазарева и Елизавета Сапронова. Над производством проекта работали кинокомпания «Всемирные Русские Студии», онлайн-кинотеатр Иви и телеканал НТВ.

Роли в сериале исполнили Даниил Воробьев, Марк Эйдельштейн, Аня Чиповская, Анастасия Микульчина, Игорь Грабузов, Александр Олешко, Алла Сигалова, Александр Ильин, Иван Фоминов, Сергей Газаров, Нино Кантария и другие. должниках у жестокой сербской мафии и теперь, помимо открытия ресторана с нуля, им необходимо защитить себя и своих близких.

Предыдущая статья
В Сочи стартовали съемки шестого сезона многосерийного детектива «Спасская»
Следующая статья
Первые гастроли Театра балета Бориса Эйфмана во Вьетнаме проходят при поддержке ВТБ

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru