Подведены итоги первого концертно-просветительского тура «Созвучие России»

Завершился первый в нашей стране концертно-просветительский тур «Созвучие России», который организовали музыканты-виртуозы из Grand Melody Orchestra во главе с руководителем и продюсером Александром Яковлевым. Он проходил по восьми российским городам и собрал более 8 000 зрителей, из них около 2 000 – это дети, обучающиеся пению и игре на музыкальных инструментах. Организаторы концертно-просветительского проекта: Продюсерский центр Александра Яковлева и Grand Melody Orchestra при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации.

Концертно-просветительская программа тура «Созвучие России» направлена на популяризацию культурного и исторического наследия нашей страны, творческое воспитание детей и молодежи. Grand Melody Orchestra подготовили эксклюзивную программу на народных музыкальных инструментах, в которой исполняются не только классические и народные произведения в уникальной аранжировке, но и получившие мировую известность современные композиции. Тур стартовал в августе 2022 года и прошел в восьми российских городах: Суздале, Переславле-Залесском, Калуге, Обнинске, Сергиевом Посаде, Туле, Костроме и Ярославле. Вход на концерты был бесплатным и посетить их могли все желающие.

С одной из своих основных задач – демонстрацией перспектив развития традиционной русской классической, народной и современной музыки – организаторы тура справились с большим успехом.

Александр Яковлев, художественный руководитель Grand Melody Orchestra:

— Завершился наш первый концертно-просветительский тур «Созвучие России». Эмоций очень много: дети – в восторге, педагоги – довольны, руководители департаментов и управлений культуры уверены в будущем нашего движения, родители – счастливы – и это успех! Вся работа по созданию Grand Melody Orchestra пять лет назад, по организации Международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР – Музыка и Развитие» два года назад и по проведению нынешнего концертно-просветительского тура – абсолютно правильно выстроенная стратегия. В итоге все проекты слились воедино – это именно то, что нужно для продвижения наших культурных ценностей. На всех концертах я видел восторженную и желающую осваивать новые формы национального творчества публику. Мы будем стараться, чтобы миссия концертно-просветительского тура «Созвучие России» продолжилась, Международный детский музыкальный конкурс народных исполнителей «МиР – Музыка и Развитие» здравствовал и летел по планете, а мой оркестр Grand Melody Orchestra процветал и радовал современными исполнениями нашего русского музыкального наследия. Отдельно низкий поклон и благодарность Президентскому фонду культурных инициатив и Министерству культуры России за поддержку и помощь в наших инициативах. Всем огромное спасибо и до новых встреч!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.