МОЛОДЁЖНЫЙ ДЖАЗ-БРАНЧ в «РИТМ-БЛЮЗ КАФЕ»!

Известный контрабасист Фёдор Фабер, гитарист Артём Плешков, ударник Николай Прихотько и вокалистка Ника Ванн откроют 25 сентября в 15:00 в Малом зале легендарного Ритм Блюз Кафе новый джазовый проект — «Youth jazz brunch» (Молодёжный джаз бранч)!

Инструментальное трио носит название ArtGuitar Trio. В исполнении известных молодых музыкантов прозвучит авторская музыка в стиле джаз и фьюжн. Изысканные и виртуозные композиции, написанные под впечатлением от окружающих нас природных явлений и стремительной жизни мегаполиса. Сочетание традиционной джазовой гитары с непредсказуемыми ритмами музыки народов мира. Руководитель и идейный вдохновитель коллектива, гитарист и композитор — Артём Плешков.

В исполнении Ники Ванн прозвучит несколько известных джазовых вокальных композиций.

В концерте также примут участие и совсем юные музыканты – ансамбль «Дети Капитана Гранта» под руководством Анатолия Текучёва и Евгения Гречищева. Состав инструментального трио «Дети Капитана Гранта»: Вениамин Нургалеев — фортепиано , Никита Волков — бас-гитара, Валерий Бондаренко – ударные.

Где? Москва, Староваганьковский пер., д. 19, с. 2.

Заказ столиков по тел.: +7 (495) 697-78-91, +7 (495) 765-93-13. Или по ссылке. Сайт.

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