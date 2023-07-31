Подведены итоги Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна»

Настало время подвести итоги Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна», который проводился Российским музыкальным союзом с октября 2022 года по июль 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Масштабный музыкально-просветительский проект под девизом «ОДНА СТРАНА – МНОЖЕСТВО КУЛЬТУР – ОДИН НАРОД» направлен на поддержание межнационального согласия, единства и дружбы народов России.

Главная цель конкурса – содействие этнокультурному просвещению широкой зрительской аудитории нашей страны, повышению уровня знаний об этнокультурном многообразии ее народов как общенациональной культурной ценности и важной составляющей российской государственности, а также формированию единой общности народов России.

Конкурс проводился по всей России с целью привлечения как можно большего числа исполнителей этнической музыки разных народов, проживающих на территории нашей страны.

Проект получил огромный отклик среди исполнителей из разных уголков России: на конкурс было прислано 248 заявок от солистов и творческих коллективов из восьми федеральных округов и новых территорий РФ.

На сайте проекта размещено 476 видеороликов участников проекта с записями песен и презентациями творческих коллективов.

Масштабный финал конкурса состоялся 2 июня 2023 года в московском театре «Градский Холл». Девять финалистов из всех федеральных округов и новых территорий России представили по два номера: первый – из собственного репертуара, второй – подготовленный по заданию жюри. Победители, занявшие первое, второе и третье места, получили денежные премии, призы и подарки. На сайте проекта было организовано открытое голосование зрителей за приз зрительских симпатий. Также были вручены специальные дипломы конкурса «За лучшее исполнение задания жюри» и «За творческую волю к победе».

Совокупный охват аудитории, включая посетителей сайта проекта, социальных сетей проекта, а также зрителей концерта-финала в зале и присоединившихся к онлайн-трансляции, составил более 1 млн человек.

По итогам мероприятий проекта организаторами конкурса был проведен выборочный опрос зрительской аудитории и участников проекта, который был направлен на выявление достижения изначально поставленных целей.

Результаты опроса показали высокий уровень патриотического настроя, чувства гордости за нашу многонациональную страну, ощущения сплоченности в обществе. Неподдельный интерес у большинства респондентов вызвали традиция и культура других народов, многие отметили общие черты народных обрядов. Также большинство респондентов открыли для себя много нового, знакомясь с материалами на сайте проекта, просматривая видеовизитки и выступления артистов, посетив или посмотрев в трансляции финальный концерт.

Большинство представителей целевой аудитории высказались о необходимости и важности проведения таких мероприятий и выразили желание принять участие или посетить мероприятия следующего Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна».

Партнерами проекта в 2022-2023 году выступили: международный бренд косметики LIBREDERM, портал «Культура.РФ», социальная сеть «Одноклассники», Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь», Министерство культуры Республики Бурятия, Центр народного творчества Бурятии, Мэрия Улан-Удэ, Министерство культуры Пермского края, Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования», продюсерский центр Insight Рeople, Радио «Орфей», Российский фольклорный союз, Управление культуры администрации МО «Черняховский муниципальный округ Калининградской области», Северо-Кавказский государственный институт искусств, федеральная общественно-политическая газета «Культура», информационное агентство InterMedia, информационный портал «Культуромания», продюсерская компания «Русское кино» и Национальный фонд поддержки правообладателей.

Министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева:

«Второго июня в Москве прошел финальный концерт Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна». Именно в этот день в столице Бурятии, г. Улан-Удэ, мы отмечали 100-летие республики. Это грандиозная дата и готовились мы к ней несколько лет. Эмоции в тот день всех переполняли! И вдвойне было приятно узнать радостную новость о победе нашего талантливого артиста Чингиса Раднаева в конкурсе «Вся страна», где он занял первое место! Среди огромного количества участников исполнитель из Бурятии стал лучшим! Конечно, мы горды и счастливы. Я представляю, как тяжело было сделать выбор членам жюри, ведь в конкурсе принимали участие таланливые и самобытные коллективы. Целью конкурса было этнокультурное просвещение, сохранение традиционной культуры народов страны и, конечно, укрепление дружбы между ними. Считаю, что конкурс с этой задачей справился блестяще! Фольклор, этническая культура, песни, танцы, язык – это действительно ключ к национальному коду любого народа, а у Бурятии богатое наследие и мы им будем продолжать щедро делиться! Спасибо организаторам!»

Народная артистка Республики Бурятия, лауреат Государственной премии РБ, ведущая солистка Бурятского государственного академического театра оперы и балета, руководитель продюсерского центра Insight Рeople Ольга Жигмитова:

«Я очень счастлива, что появился такой замечательный и нужный проект, как Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна»! Сохранение самобытности многонациональной России – одна из главных задач. Пусть конкурс имеет светлое будущее, великое продолжение и новых талантливых победителей! Весь Дальний Восток и Бурятия счастливы за победителя первого конкурса в лице заслуженного артиста Республики Бурятия, певца Чингиса Раднаева! И было честью для всех нас поздравление Чингису Раднаеву от народного артиста Российской Федерации Олега Газманова, который сказал: «Я очень люблю этническую музыку. Без поддержки и развития национальной культуры продвижение современной музыки невозможно». Горжусь, что продюсерский центр Insight Рeople был партнером первого конкурса «Вся страна». Развития конкурсу, ресурсов и новых имен многоликой России!»

Певец, заслуженный артист Республики Бурятия, победитель конкурса «Вся страна» Чингис Раднаев:

«Для меня это в первую очередь большой опыт, новые знакомства и дальнейшее развитие. Особенно волнительно было представлять малую родину, где все – мое родное до глубины души! До сих пор не верится в победу, переполняет чувство благодарности ко всем, в том числе организаторам конкурса!»

Начальник управления культуры администрации МО «Черняховский муниципальный округ Калининградской области» Влада Смирнова:

«Выражаем искреннюю благодарность за возможность внести свой вклад в реализацию масштабного музыкально-просветительского проекта «Вся страна», направленного на поддержание межнационального согласия, единства и дружбы народов России. Проект произвел неизгладимое впечатление на многих жителей нашей необъятной страны. Желаем дальнейших успехов!»

Проректор по науке и учебной работе, профессор Северо-Кавказского государственного института искусств Фуад Эфендиев:

«Мы рады были поддержать конкурс «Вся страна», который проводился по всей России. В наши дни идея проекта особенно актуальна, ведь именно культурные связи – основа дружбы между народами, их единства в составе нашей огромной многонациональной страны. Конкурс стал важным вкладом в укрепление культурных традиций, подарил участникам и зрителям незабываемые впечатления. Надеемся, что проект получит продолжение и в следующие годы к нему смогут присоединиться новые исполнители этнической музыки из разных регионов».

Фото предоставлено пресс-службой Российского Музыкального Союза.

Фотограф – Роман КОРНИЛОВ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.