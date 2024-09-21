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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Покаянные стихи Шнитке прозвучали в Англиканском соборе

editor
By editor
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Покаянные стихи Шнитке прозвучали в Англиканском соборе

В Англиканском соборе Святого Андрея ансамбль Intrada под руководством Екатерины Антоненко, возглавившей недавно Хор имени Свешникова, прозвучало одно из сложнейших хоровых произведений, шедевр русской духовной музыки ХХ века — «Стихи покаянные» Альфреда Шнитке.  Это взгляд композитора конца XX века на покаяние как константу христианства. Сочинение создано на основе древнерусских поэтических текстов в 1987 году и посвящено Тысячелетию крещения Руси.  

– «Стихи покаянные» – последнее сочинение Альфреда Шнитке для хора и вообще одно из последних его сочинений. Для него оно имело особое значение. Заканчивается произведение без слов, и этот номер один из сложнейших в принципе для хора. Его музыка обращена в вечность. Композитор не думал о том, трудно будет исполнять это сочинение или легко. Это разговор Шнитке с Богом, и разговор на глубине, – говорит Екатерина Антоненко.
  
Концерт организован Союзом композиторов России при поддержке Минкультуры России и приурочен к 90-летию со дня рождения Альфреда Шнитке.

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