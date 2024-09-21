Покаянные стихи Шнитке прозвучали в Англиканском соборе

В Англиканском соборе Святого Андрея ансамбль Intrada под руководством Екатерины Антоненко, возглавившей недавно Хор имени Свешникова, прозвучало одно из сложнейших хоровых произведений, шедевр русской духовной музыки ХХ века — «Стихи покаянные» Альфреда Шнитке. Это взгляд композитора конца XX века на покаяние как константу христианства. Сочинение создано на основе древнерусских поэтических текстов в 1987 году и посвящено Тысячелетию крещения Руси.

– «Стихи покаянные» – последнее сочинение Альфреда Шнитке для хора и вообще одно из последних его сочинений. Для него оно имело особое значение. Заканчивается произведение без слов, и этот номер один из сложнейших в принципе для хора. Его музыка обращена в вечность. Композитор не думал о том, трудно будет исполнять это сочинение или легко. Это разговор Шнитке с Богом, и разговор на глубине, – говорит Екатерина Антоненко.



Концерт организован Союзом композиторов России при поддержке Минкультуры России и приурочен к 90-летию со дня рождения Альфреда Шнитке.